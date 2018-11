Leon Graf und Sarah Rau vom SC Niestetal vor dem großen Aufschlag

Sein Ziel ist eine Platzierung unter den ersten 20: Tischtennis-Talent Leon Graf vom SC Niestetal hat sich für das Top24-Turnier am Wochenende in Dillingen qualifiziert.

Vor einer Herausforderung stehen Leon Graf und Sarah Rau vom SC Niestetal. Die jungen Tischtennis-Spieler treten am Wochenende beim Bundesranglisten-Turnier Top24 an.

Leon Graf weiß, dass er sich dieses Mal zusammenreißen muss. Dass er der Nervosität keine Chance geben darf. „Man muss dagegenhalten“, sagt er – und ist trotzdem nervös. Am Wochenende wird der 13-Jährige zum ersten Mal in seiner Tischtenniskarriere beim Top24-Turnier an den Start gehen. Allerdings nicht wie gewöhnlich für seinen Verein, den SC Niestetal – sondern im roten Hessentrikot. Denn der Siebtklässler gehört zu den deutschlandweit 24 besten Tischtennisspielern seiner Altersklasse. Und gemeinsam mit Vereinskameradin Sarah Rau zu den einzigen beiden Nordhessen, die sich für das Turnier in Dillingen qualifiziert haben.

So richtig mag der Optimismus aber noch nicht aus Leon heraussprudeln: „Das ist schon sehr schwer“, sagt der Staufenberger, wenn man ihn nach seinen Gewinnchancen fragt. Um sich für die nächste Stufe, das Top12-Bundesranglistenturnier im Februar zu qualifizieren, muss es der 13-Jährige mindestens unter die besten acht schaffen. „Das ist eigentlich unmöglich“, meint Leon.

Im Gegensatz zu den anderen, die sieben bis acht Mal in der Woche trainieren, stünde er nur maximal drei Mal pro Woche hinter der Platte. „Die sind alle ein Jahr älter und viele von denen im Deutschen Kader“, so Leon. Trotzdem werde er sein Bestes geben – und sich so gut wie möglich vorbereiten. Dabei behilflich ist ihm auch sein Vater, der inzwischen auch Teamkollege und Coach ist. Am Wochenende allerdings muss Sven Graf selbst spielen – genau wie Leons Mutter, ebenfalls Mitglied im SC Niestetal. Ganz so bald wird wohl auch Leons Tischtennis-Laufbahn kein Ende haben. Eine Profi-Karriere strebt der 13-Jährige deswegen aber nicht an: „Arbeit ist auch wichtig“, sagt er besonnen.

+ Zum zweiten Mal dabei: Sarah Rau. © Archivfoto: Marco Steinbrenner

Etwas anders sieht es bei Teamkollegin Sarah Rau aus, die sich durchaus vorstellen kann, mit dem Tischtennis einmal ihr Geld zu verdienen. Nichtsdestotrotz hat die 13-Jährige auch berufliche Ziele: „Aktuell gefallen mir die Fächer Biologie, Wirtschaft und Politik ziemlich gut“, sagt sie. Viel Zeit für andere Hobbys aber bleibt der gebürtigen Fuldaerin, die mittlerweile in Schmalnau (bei Fulda) lebt und für den SC Niestetal spielt, nicht. Unter der Woche trainiere sie fünf bis sechs Mal, am Wochenende sei sie oft unterwegs, erzählt sie. Selbst Freunde treffen wird bei diesem Zeitplan zur Herkulesaufgabe – was Sarah bereitwillig hinnimmt. „Ich gebe meine Freizeit gerne dafür auf“, sagt sie.

Der Sport gebe ihr nunmal viel, zum Beispiel sei sie dadurch selbstbewusster geworden: „Ich konnte plötzlich stolz auf mich sein“, sagt die Schülerin. Und dazu hat die Schmalnauerin allen Grund: Bei Wettkämpfen wie den Internationalen Meisterschaften von Luxemburg hat sie sich bereits gegen Spielerinnen aus der Schweiz, Schweden und Luxemburg behauptet. Und auch beim Top24-Turnier ist Sarah schon einmal angetreten – damals allerdings auf dem 19. Platz gelandet. „Ich habe mir selbst zu viel Druck gemacht und etwas hektisch gespielt“, so Sarah. Dieses Mal solle ihr das nicht passieren. „Wenn man schon da ist, will man auch was rausholen.“