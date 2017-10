Loew gelingt der Hattrick

Dressurturnier in Vellmar: Niedersächsin gewinnt erneut die höchste Prüfung

+ Die Seriensiegerin: Marion Loew zeigte auf ihrem Pferd Walk of Fame beim Turnier des Reitvereins Ahnatal-Vellmar erneut die beste Vorstellung. Foto: Schulleri

Vellmar. Mit gleich zwei seltenen Ereignissen ging am Sonntag das Dressurturnier des Reitvereins Ahnatal-Vellmar zu Ende: Marion Loew vom Hof Bettenrode/Niedersachsen gelang mit „Walk of Fame“ in der Reithalle in Vellmar ein Hattrick. Zum dritten Mal in Folge gewann sie die höchste Prüfung des Turniers, eine S-Dressur. Die nächste Kuriosität folgte auf dem Fuß. Svenja Bachmann kam mit ihren beiden Pferden „Rubin Dark“ und Donnerwetter in der S-Dressur auf exakt die gleiche Punktzahl und belegte damit zweimal Platz zwei. „Ich starte immer zwei Pferden, aber das ist mir noch nie passiert“, freute sich die Reiterin vom RV Kaltenhof.