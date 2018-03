Lohfelden findet die Lücke nicht

Fußball-Hessenliga: FSC unterliegt gegen defensivstarke Neu-Isenburger 0:1

+ Kein Durchkommen: Wie hier Hüseyin Cakmak (hinten) gegen Torhüter Lazar Kacarevic und Patrick Hartmann blieb Lohfelden häufig an Neu-Isenburgs Abwehr hängen. Foto: Schachtschneider

Lohfelden. Es läuft die Nachspielzeit auf dem Kunstrasenplatz im Nordhessenstadion. Der FSC Lohfelden liegt in der Fußball-Hessenliga gegen die Spvgg. Neu-Isenburg 0:1 zurück. Tolga Ulusoy legt sich den Ball zum Freistoß aus 17 Metern Torentfernung zurecht. Mit Gefühl schießt er den Ball in die Mauer – dort landet auch sein Nachschuss. Schließlich knallt Roy Keßebohm den Ball weit am Tor vorbei. Diese Szene ist sinnbildlich für die Partie, denn die Lohfeldener fanden gegen das Abwehrbollwerk der Gäste die Lücke nicht. Und so unterlag der FSC 0:1 (0:0).