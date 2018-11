Lohfeldener Leichtathletik-Talent Tim Stanke: Mit Fleiß und Spaß immer weiter

Ein kleiner Stern am Leichtathletik-Himmel: Die sportliche Entwicklung des elfjährigen Tim Stanke ist bemerkenswert – seine Erfolge ebenfalls. Wir haben uns mit ihm im Lohfeldener Nordhessenstadion getroffen.

Eigentlich ist Tim ein ganz normaler Junge. Er geht zur Schule, ärgert sich mit Hausaufgaben herum, trifft sich mit Freunden, und wenn es die Zeit zulässt, spielt er am Computer das Online-Spiel World of Tanks. Soweit alles normal. Wenn er aber in seine Sportschuhe schlüpft, um sich im Vierkampf mit Gleichjährigen zu messen, dann kommt ein großes Talent zum Vorschein.

Ganz bescheiden wirkt der Sechstklässler, der im Weitsprung sicher einige Zehntklässler in die Tasche steckt. 4,51 Meter ist seine Bestmarke – damit zählt er in seiner Altersklasse aktuell zu den Top 3 des Hessischen Leichtathletik Verbands. Im August 2017 sprang er noch 3,77 Meter. Was für eine Steigerung innerhalb eines Jahres. Grund für Überschwänglichkeit ist das aber noch lange nicht. „Ich will immer besser werden“, sagt Tim. Und für dieses Ziel bedarf es einer Tugend: Ehrgeiz. „Tim versucht immer da zu sein und verpasst kaum ein Training. Er ist sehr fleißig“, schwärmt Trainer Markus Meibert von seinem Schützling.

Tims Erfolgsgeschichte begann im Mai 2013. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Dieses Sprichwort trifft zu, denn Papa Vladislav war aktiver Leichtathlet und motivierte seinen Sohn und die 13 Jahre alte Tochter Nicole, mal bei der FSK Lohfelden vorbeizuschauen. Während Tims Schwester zwischenzeitlich Ballett für sich entdeckt hat und ziemlich erfolgreich ist, blieb Tim der Leichtathletik treu. Der Söhreschüler brennt für den Vierkampf. Dieser besteht aus Weit- und Hochsprung sowie Schlagballweitwurf und 50m-Sprint. Weitsprung gefällt ihm am besten. Der Grund ist denkbar einfach: „Weil es am meisten Spaß macht“, sagt Tim. Seine Sprungkraft ist gewaltig, was auch die Leistungen beim Hochsprung belegen. In dieser Disziplin gehört er momentan mit 1,36 Meter zu den besten fünf Leichtathleten seiner Altersklasse in Hessen.

Zwei bis dreimal die Woche trainiert Tim – von nichts kommt ja bekanntermaßen nichts. Die Liste seiner Erfolge ist lang. Dreimal Einzelmeister des Kreises Kassel 2018 in den Disziplinen Hochsprung, Weitsprung und 50m-Sprint. Nordhessischer Vierkampfmeister 2017 und 2018. Und Mehrkampfmeister des Kreises Kassel 2018. Es werden sicher nicht die einzigen Erfolge in seiner noch jungen Sportlerkarriere bleiben. Und wer weiß, vielleicht wird aus einem kleinen ein großer und strahlend leuchtender Stern am Leichtathletik-Himmel.

Von Raphael Wieloch