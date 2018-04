Lohfeldenerin Pless rudert erneut zum Titel bei Deutscher Meisterschaft

Volle Kraft voraus: Leonie Pless ruderte in Essen ihrer Konkurrenz davon. Foto: Deutscher Ruderverband/nh

Essen. Großer Erfolg für Leonie Pless. Die Ruderin aus Lohfelden verteidigte bei der Deutschen Meisterschaft im Kleinboot in Essen ihren Titel.

Die für die Frankfurter Rudergesellschaft Germania startende 29-Jährige gewann souverän im Leichtgewichts-Einer die Goldmedaille.

Die Meisterschaft

Bei den Meisterschaften auf dem Baldeneysee war Pless mit einem klaren Ziel gestartet: „Ich wollte meinen Titel verteidigen.“ 24 Boote gingen in der Konkurrenz Leichtgewichts-Einer über 2000 Meter an den Start. Pless zog über Vorlauf, Viertel- und Halbfinale in den Endlauf ein – und das sehr souverän. Alle Läufe gewann sie mit deutlichem Vorsprung.

Auch im Finale lief es richtig gut. „Ich bin bekannt dafür, schnell zu starten“, sagt die 29-Jährige. Und das tat sie auch in Essen. Schnell setzte sie sich von ihren Konkurrentinnen ab – darunter die Olympia-Teilnehmerin und dreimaligen Weltmeisterin Marie-Louise Dräger – und lag bei 500 Metern vorn. „Nach 1000 Metern war ich mir schon fast sicher, dass ich das Rennen gewinne“, sagt Pless. So fuhr sie den DM-Titel gefahrlos ein. „Ich war selbst überrascht, wie souverän ich gewonnen habe“, sagt die Titelverteidigerin.

Die Form

Aufgrund ihrer starken Leistungen bei der Kader-Maßnahme in Leipzig war Pless in Essen als Favoritin angetreten. Beim Saisonauftakt – zwei Wochen vor der Deutschen Meisterschaft – ließ sie sowohl auf dem Ergometer als auch auf dem Wasser ihre Konkurrentinnen im Leichtgewichts-Einer hinter sich.

Sehr deutlich war der Sieg auf dem Ergometer. Über die Distanz von zwei Kilometern gewann die 29-Jährige – und das mit großem Abstand vor der Konkurrenz. „Da hat sich meine physische Stärke ausgezahlt“, freute sich Pless über eine starke Zeit.

Etwas knapper ging es beim Langstreckentest über sechs Kilometer auf dem Wasser zu. Auch hier setzte sich die Lohfeldenerin aber durch – vor Dräger. „Umso mehr hat es mich gefreut, dass ich bei der Deutschen Meisterschaft so souverän gewonnen habe“, sagt Pless.

Der Ausblick

Im Leichtgewicht gibt es bei den Frauen nur eine olympische Disziplin, die auch bei anderen internationalen Rennen wie im Weltcup ausgefahren wird – das ist der Doppelzweier. In den vergangenen sowie den nächsten Wochen geht es darum, einen Doppelzweier für die Saison zu finden. Dafür werden mehrere Kombinationen getestet. „Mein Ziel ist es, dass man bei der Bildung des Doppelzweiers nicht an mir vorbeikommt“, sagt Pless, auch aufgrund ihrer derzeitigen Form selbstbewusst.

Als nächster Wettkampf steht in zwei Wochen die Internationale Hügel-Regatta an. Mit dem Austragungsort hat Leonie Pless gute Erfahrungen gemacht. Dieser ist erneut Essen.