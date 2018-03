Mädchentraum in Pink

Vor Ort beim Girls Day der Ice Cats und der EJK: Erste Gehversuche auf Kufen

+ Mit Spaß und Plüschfiguren beim Girlsday: Lena Proll, Alex Krug und Emily Medved (von links) mit Asterix und Obelix, den Maskottchen der Eishockey-WM. Fotos: Fischer

Kassel. Pink ist Trumpf! Beim gemeinsamen Girls Day der Ice Cats und der Eishockey-Jugend Kassel (EJK) ist die Farbe in allen Schattierungen zu sehen: Pinke Helme, rosafarbene Handschuhe, magentafarbene Trinkflaschen und Schlägertragen in rosé. Rund 20 Mädchen sind gekommen, um Schlittschuhlaufen zu lernen und sich über Damen-Eishockey zu informieren. Wir waren vor Ort in der Eissporthalle.