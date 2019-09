Mehr als nur ein Handball-Turnier

Es war ein Turnier der besonderen Art bei Handball-Landesligist VfB Viktoria Bettenhausen - es war eine Art dreitägiges Pilotprojekt mit Spielen, Training und Analysen. Und kam bei allen Beteiligten gut an.

VON PETER FRITSCHLER

Kassel – Es war ein Turnier der besonderen Art beim Handball-Landesligisten VfB Viktoria Bettenhausen. Es war eine Art Pilotprojekt, an drei Tagen Spielen, Trainieren und Analysieren. Und es kam mehr als gut an bei den teilnehmenden Vereinen.

„Das war phänomenal“, sagte Hazim Prezic, der mit dem Bezirksoberligisten SHG Hofgeismar/Grebenstein zu Gast war. „So ein gebündeltes Angebot hatte ich noch nie, es stimmte von vorne bis hinten einfach alles.“ Und Pascal Zügler vom VfB fügte hinzu: „Das Angebot war klasse, von Motivationstraining über Spiel bis zur Video-Analyse, da war für jeden etwas dabei. Ein erstklassiges Vorbereitungs-Trainingslager.“

Das vielfältige Angebot beim VfB lobte auch Udo Horn, der Coach der MSG Körle/Guxhagen. „Das ist alles gut angekommen und solle wiederholt werden“, so Horn. Gordon Hauer, Trainer des Oberliga-Aufsteigers TSV Vellmar sagte: „Eine grundsätzlich tolle Idee, alles hervorragend organisiert. Gut vor allem auch die Trainingseinheiten weg vom Handball.“

Hauer meinte damit die Möglichkeiten die es in Bettenhausen durch die Unterstützung von Marinko Neimarevic und der Phönix Sportakademie sowie durch Physiotherapeutin Rika Henniges gab. Dadurch hatten die teilnehmenden Mannschaften auch die Möglichkeit zur Regeneration oder zum weiterführenden Training. Gespielt wurde in der Olebachhalle, am Samstag kam dank Waldauer Hilfe die Halle an der Stegerwaldstraße dazu.

„Ich hoffe und wünsche mir, dass es jeder Mannschaft gelungen ist, ein paar Prozent mehr rauszuholen“, sagte Davor Juricic, der sportliche Leiter der Bettenhäuser „Dann hat das Turnier seinen Sinn erfüllt.“

Grundsätzliche Intention von Juricic ist es, vorhandene Ressourcen zu bündeln bzw. besser zu nutzen. „Wir müssen in Nordhessen mehr an einem Strang ziehen, um den Handball zu verbessern.“ Deswegen ist vor der nächsten Saison ein ähnliches Turnier mit noch mehr Mannschaften geplant.

Und da an zwei Tagen auch Handball gespielt wurde, gab es natürlich Ergebnisse: VfB Viktoria Bettenhausen – SHG Hofgeismar/Grebenstein 30:22, - MSG Körle/Guxhagen 18:22, - TSV Vellmar 18:19, MSG Körle/Guxhagen - SHG 21:20, - TSV 24:30, TSV – SHG 25:18. Turniersieger wurde so der TSV Vellmar vor MSG, VfB und SHG. Jannik Schlosser von Gastgeber VfB wurde von den Trainern zum Spieler des Turniers bestimmt.