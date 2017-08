Mehr als Baseball und Burger

Vor Ort beim American Sports Day auf den Giesewiesen in Kassel – Vereine stellen sich vor

+ Sie präsentieren ihren Sport: Beim American Sports Day sind (von links) Leon Menne (Eishockey), Carsten Buhay (Baseball), Janine Kirschstein (Lacrosse), Carla Risar (Frisbee), Elric Bade (Football) und Tim Mol (Basketball) dabei. Foto: Schachtschneider

Kassel. Schon von Weitem tönt lautes Rufen und Lachen von den Giesewiesen am Auestadion. Kinder laufen hin und her, Ausrüstungsgegenstände verschiedener Sportarten liegen auf dem Rasen verstreut, Trainer erklären Bewegungsabläufe, ein Moderator führt durchs Programm. Wir waren vor Ort beim zweiten American Sports Day in Kassel.