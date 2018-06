Ein Motor des Radsports

Der frühere Bezirksvorsitzende Hartmut Kamphausen wird heute 80 Jahre alt

+ Wird heute 80 Jahre: Hartmut Kamphausen. Foto: Peter Fritschler

FULDATAL. Kein Zweifel, ohne Hartmut Kamphausen hätte der Radsport an sich und speziell in Nordhessen einen Förderer und Motor weniger gehabt. Knapp 30 Jahre stand er dem Bezirk als Vorsitzender vor, über 40 Jahre war er in vielen Positionen im Bezirksvorstand tätig. Kamphausen, selbst einmal im Radball und im Kunstradfahren aktiv, feiert heute seinen 80. Geburtstag.