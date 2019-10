Müller-Lütkemeier will Siege wiederholen

Der Ländliche Reit- und Fahrverein Guxhagen/Dörnhagen richtet noch bis Sonntag sein nationales Hallenturnier aus. Mehr als 500 Starts, 148 Reiter und 19 Prüfungen stehen auf der Reitanlage Dörnhagen auf dem Programm.

VON EVA WAHNEL

Kassel – Der Ländliche Reit- und Fahrverein Guxhagen/Dörnhagen richtet noch bis Sonntag sein Nationales Hallenturnier aus. Mehr als 500 Starts, 148 Reiter und 19 Prüfungen stehen bei dieser Veranstaltung auf der Reitanlage in Dörnhagen auf dem Programm.

Zum 26. Mal findet das Turnier in Dörnhagen statt. Die Zuschauer dürfen sich unter anderem über Dressur- und Springprüfungen bis zur schweren Klasse S mit Stechen und dem Grand Prix de Dressage, die Prix St. Georg-Kür sowie Dressur- und Springpferdeprüfungen für junge Nachwuchspferde freuen.

Erneut wird ein starkes Teilnehmerfeld erwartet. So geht Fabienne Müller-Lütkemeier, die Doppel-Vorjahressiegerin des Grand Prix de Dressage, an den Start, ebenso wie Katharina Hemmer, Nico Kapche, der Vorjahres-Zweite in der S-Kür, Marion Loew und Philipp Hess.

Der Vorjahressieger der Springprüfung Kl. S* U25, Andreas Gutberlet, wird dabei sein. Ebenso wie Frank Plock, der Vorjahressieger der Springprüfung Kl. S* mit Stechen, Tim Hartlaub, Wulfdietrich Rosenow und Shari Zey, die die Schleifen in dieser Prüfung im vergangenen Jahr unter sich aufgeteilt hatten.

Außerdem sind zahlreiche Teilnehmer aus dem Bundesgebiet, aber auch die nordhessischen Reiter Philipp Pavel, Markus Friedel, Kai Schrammel, Lucas Silber, Jessica Sölzer und Dorothee Lux dabei. Foto: Richard Kasiewicz