Nach der Pause fehlt dem KSV Baunatal im Hessenpokalfinale die Kraft

Wetzlar – Von einer Überraschung war der KSV Baunatal im Endspiel des Fußball-Hessenpokals weit entfernt. Vielmehr machte sich nach der 1:8 (1:4)-Packung gegen den Zweitliga-Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden Ernüchterung breit. Für den Hessenligisten bleibt dennoch ein mutiger Auftritt in der ersten Halbzeit und eine starke Pokalsaison, die vom Finale nur leicht getrübt wird.

Die Pokalsaison

An der deutlichen Niederlage hatten die Baunataler nach Abpfiff zu knabbern. In der Pressekonferenz erinnerte KSV-Trainer Tobias Nebe zum Abschluss aber noch einmal daran, dass sein Team eine starke Pokalsaison spielte, die mit der Teilnahme am DFB-Pokal belohnt wird. „Wir haben in dieser Spielzeit in diesem Wettbewerb eine unglaubliche Mentalität gezeigt, heute leider nicht so.“

Die Voraussetzungen

Unterschiedlicher hätten die Voraussetzungen nicht sein können. Auf der einen Seite waren die Profis aus Wiesbaden, die mit ihrem modernen Mannschaftsbus anreisten. Auf der anderen Seite die Baunataler, bei denen viele Spieler bis zum Nachmittag noch arbeiteten, bevor es mit drei VW-Bussen nach Wetzlar losging. Und schon die Anfahrt war schwierig. Eine Vollsperrung der A49 sorgte dafür, dass einige Teammitglieder nicht pünktlich am Treffpunkt in Baunatal waren. Mit einer Stunde Verspätung ging es auf die Reise. Die Partie wurde eine Viertelstunde später angepfiffen. Die unterschiedlichen Bedingungen der Profis und Amateure wirkten sich vor allem auf die zweite Halbzeit aus. „Da haben unsere Kräfte nachgelassen“, sagte Rechtsverteidiger Patrick Krengel. Die Wiesbadener trafen noch viermal und erhöhten auf 8:1. „Hinten raus war es bitter. Da hatten wir keinen Zugriff mehr“, sagte Nebe.

Das Traumtor

Patrick Krengel zählt nicht unbedingt zu den Baunataler Freistoßschützen. Im Endspiel schnappte er sich in der 21. Minute dennoch den Ball. „Beim Aufwärmen hatte ich einen schon gut getroffen“, sagt Krengel. Und das klappte auch im Spiel. Aus 25 Metern zirkelte er den Ball in den Winkel zum 1:2.

Die Baunataler hatten in der ersten Halbzeit noch weitere gute Chancen, die aber Florian Heussner und Rolf Sattorov vergaben. Fatih Üstün scheiterte sogar mit einem Foulelfmeter. Nach der mutigen ersten Hälfte wäre mehr drin gewesen für den KSV, der allerdings zur Pause 1:4 zurücklag. „Die Gegentore in der ersten Halbzeit waren alle vermeidbar. Das zieht natürlich die Moral runter“, sagt Krengel.

Die Neuzugänge

Ein Thema waren im Pokalfinale auch die Neuzugänge, denn die durften nicht spielen. Schließlich war es noch ein Spiel aus Saison 2018/19. Für die Trainer war das weniger entscheidend.

Derweil gab der KSV einen weiteren Neuzugang bekannt. Vom FSC Lohfelden kommt Okan Gül. „Ein technisch starker Spieler, der uns schon lange gefallen hat“, sagt der Sportliche Leiter Ralf-Jürgen Rößler.