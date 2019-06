Nach Rückzug aus Hessenliga: Lohfelden macht weiter in der Kreisliga A

Und er macht doch weiter: Ex-Fußball-Hessenligist FSC Lohfelden stellt in der kommenden Saison doch eine Seniorenmannschaft. Der Verein startet in der Kreisliga A.

Das ging dann doch schnell. Die Seniorenmannschaft des FSC Lohfelden wird in der kommenden Saison nicht komplett von der nordhessischen Fußball-Landkarte verschwinden. Seit Mittwoch steht fest: Der langjährige Hessenligist unternimmt einen Neustart in der Kreisliga A. Das bestätigte Klassenleiter Horst Riemenschneider gegenüber unserer Zeitung.

Wie berichtet, ist der Verein nach drastischen Einbußen beim Sponsoring nicht mehr in der Lage, den finanziellen Anforderungen in der fünfthöchsten Fußballklasse gerecht zu werden. Deshalb entschieden die Verantwortlichen um Vorstandsmitglied Megdi Tafoski schweren Herzens, die Mannschaft abzumelden. Zudem sah es so aus, als würde gar kein Seniorenteam in der nächsten Spielzeit auflaufen. Doch jetzt die Wendung. „Die gesamte Entwicklung an sich ist traurig genug. Von daher ist es positiv, dass wir nun den Spielbetrieb aufrecht erhalten können“, sagt Tafoski.

Dazu beigetragen hat nicht zuletzt ein Artikel in der Dienstagsausgabe dieser Zeitung. Darin äußerte das Lohfeldener Urgestein Goce Malinov die Hoffnung, dass es doch irgendwie weitergehen müsse. „Daraufhin haben sich einige Leute gemeldet, und die wollen helfen, dass das Schiff nicht untergeht“, sagt Malinov. Es wäre verantwortungslos gewesen, wenn bei einem Klub wie dem FSC alles brachgelegen hätte.

Nun soll vor allem der Spaß im Vordergrund stehen. Die Lust auf Fußball – egal in welcher Liga. Fest steht zudem, dass Malinov mitwirken wird. „Vielleich als Trainer. Vielleicht auch mal als Spieler“, sagt der 39-Jährige. Wer zur neu formierten Lohfeldener Mannschaft gehören könnte, dazu will sich Tafoski erst äußern, wenn es konkret ist. Bei allem Negativen habe die Aussicht auf den Neustart in der Kreisliga A einen gewissen Charme, sagt das Vorstandsmitglied. Bis zur Gruppenliga hätten sie eine Mannschaft stellen können. Dafür aber würden die Spieler und vor allem das Geld fehlen. Mit etwas Augenzwinkern sagt Tafoski: „Alles Gute kommt von unten.“

Erinnerung an 1998 und den KSV Hessen

Die Wendung beim FSC Lohfelden erinnert ein bisschen an die späten 1990er-Jahre und den KSV Hessen Kassel. Im Dezember 1997 musste der Regionalligist, der zu dieser Zeit den Namen FC Hessen trug, Konkurs anmelden. Zur Saison 98/99 starteten die Löwen – dann wieder als KSV Hessen – einen Neuanfang in der Kreisliga A. So wie jetzt die Lohfeldener. Okay, der FSC ist zwar nicht pleite wie der KSV zu jener Zeit, er kann die Hessenliga aber aus finanziellen Gründen nicht stemmen. Und nur zur Erinnerung: Der KSV schaffte in den Folgejahren in jeder Saison einen Durchmarsch bis zur Oberliga. 2006 gelang der Aufstieg in die Regionalliga.