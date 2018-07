Neuer OSC-Trainer Müller beschreibt sein Team als "netten Haufen"

Der OSC Vellmar im Blickpunkt

+ © Andreas Fischer Alle Neune sind neu: Vellmars Trainer Jörg Müller (hinten rechts) und Torwarttrainer Roland Borrmann (hinten links) mit ihren Neuzugängen (hinten von links) Sebastian Ullrich, Andrej Cheberenchuck, Linor Demaj, Maximilian Igel sowie (vorn von links) Njegos Despotovic, Max Annemüller und David Kunz. © Andreas Fischer

Vellmar. Nach zehn Jahren Fußball-Hessenliga tritt der OSC Vellmar in dieser Saison in der Verbandsliga an. Der neue Trainer, Jörg Müller, ist angetan von seiner Mannschaft.