Nordhesse mit spanischen Wurzeln: Max Wiskandt ist bei den Wilhelmshöhe Open im Hauptfeld gesetzt

Von: Maximilian Bülau

Lokalmatador bei den Wilhelmshöhe Open: Max Wiskandt vom KTC Bad Wilhelmshöhe hat eine Wildcard fürs Hauptfeld erhalten. © Imago/Hasenkopf

Bei der Pressekonferenz gut anderthalb Wochen vor dem Start der Wilhelmshöhe Open in Kassel war auch Max Wiskandt dabei. Das hatte einen Grund: Der 21-Jährige hat als Spieler des KTC Bad Wilhelmshöhe eine Wildcard des Hessischen Tennis Verbandes (HTV) erhalten und ist fürs Hauptfeld gesetzt.

Kassel – Ab dem kommenden Dienstag, wenn die ersten Erstrundenmatches des Tennisturnieres am Fuß des Bergparks ausgetragen werden, wird somit auch Wiskandt auf dem Court stehen. Wenn es nach ihm geht, dann auch noch die gesamte Woche bis zum Finale am Sonntag. Er sagt: „Ich will das erste Match gewinnen, dann von Runde zu Runde denken. Aber ich bin nicht nur für einen Auftritt da.“

Wiskandt war letztes Jahr schon bei den Wilhelmshöhe Open dabei, scheiterte da aber noch in der Qualifikation. Diese muss er dieses Mal gar nicht spielen. Der 21-Jährige freut sich darüber enorm: „Es ist super, dass das geklappt hat. Danke an alle im Verein und an den HTV“, sagt er. Wiskandt wohnt mittlerweile in Kassel, stammt aber aus Bad Wildungen, ist also Nordhesse. Geboren wurde er allerdings im spanischen Marbella. Er hat einen deutschen Vater und eine englische Mutter.

Tennis spielt Wiskandt, seit er sieben Jahre alt ist. Sein Vater kaufte damals eine Tennishalle in Bad Wildungen, ein Platz blieb zunächst erhalten, und er sammelte erste Erfahrungen. Mittlerweile ist aus diesem Zufall sehr viel mehr geworden. Der 21-Jährige konzentriert sich voll und ganz aufs Tennisspielen, ist in der Welt unterwegs. „Ich war zuletzt zum Beispiel ein paar Wochen in Tunesien“, erzählt er. Die ITF-Future-Turniere, zu denen auch die Wilhelmshöhe Open zählen, spielt er dabei regelmäßig. Das Niveau, das ihn auf den Prinzenplätzen erwartet, ist er also gewohnt. Dennoch ist es für ihn noch mal etwas Besonderes, in Kassel aufzuschlagen. „Aufgeregt bin ich nicht, es ist mehr Vorfreude. Es werden sicher einige Freunde und die Familie da sein“, sagt er.

Für den KTC Bad Wilhelmshöhe spielt er in diesem Jahr seine erste Saison. In dieser Woche ist er bei den Marburg Open am Start, dann folgen die Wilhelmshöhe Open, Ende Juli beginnt für den mehrfachen Deutschen Jugendmeister die erste Hessenliga-Spielzeit mit dem KTC. Da kommt es ihm gelegen, dass derzeit mal ein paar Turniere in Deutschland stattfinden. „Das passt ganz gut gerade“, sagt er.

In der Weltrangliste wird Wiskandt auf Platz 1163 geführt. Auf seinen ersten Weltranglistenpunkt wartet der 1,91 Meter lange Rechtshänder noch. Auch das war Thema während der Pressekonferenz für die Wilhelmshöhe Open. Turnierdirektor Eberhard Engelmann sagte da, es könne ja sein, dass Wiskandt wie einst Jan-Lennard Struff seinen ersten Punkt für diese Wertung in Kassel holt. Dafür müsste er die erste Runde überstehen, das Achtelfinale erreichen. Wenn es nach Wiskandt geht, ist in dieser Runde aber noch lange nicht Endstation. Der Sieger der Wilhelmshöhe Open erhält sogar 25 Punkte – nur so als Randnotiz. (Maximilian Bülau)