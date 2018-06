Oberzwehren darf nach 1:0-Sieg weiter hoffen

Kassel. Das war glücklich. Der TSV Oberzwehren darf nach einem 1:0-Sieg gegen Anadolu Spor im ersten Relegationsspiel weiter auf den Verbleib in der Fußball-Kreisoberliga hoffen.

Am Ende einer spannenden Relegationspartie zur Fußball-Kreisoberliga setzte sich Kreisoberligist TSV Oberzwehren gegen Anadolu Spor Baunatal glücklich durch einen verwandelten Handelfmeter von Jens Menne mit 1:0 (0:0) durch.

Mit gut 220 Zuschauern fand die bedeutungsvolle Partie einen würdigen Rahmen. Zu Beginn der Begegnung brachte das Sturmduo der Baunataler um Torjäger Birtan Erünsal und Emre Alkin die TSV-Abwehr ein ums andere Mal in Verlegenheit. Nach einem abgewehrten Eckball brachte Ibrahim Karaca den Ball wieder vors Tor der Gastgeber, wo im Getümmel ein Abwehrspieler den Ball an die Hand bekam. Den fälligen Strafstoß führte Erünsal aus, scheiterte aber am ausgezeichnet reagierenden TSV-Keeper Christian Köhler (27.). Die Gastgeber wurden nun stärker und hätten durch Laurids Piepenbring in Führung gehen müssen, doch der köpfte nach einer Ecke völlig freistehend neben das Tor (30.). Etwas glücklich für die Zwehrener verabschiedeten sich die Teams torlos in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel übernahm der TSV die Initiative und setzte den Gegner unter Druck. Bei einem Abwehrversuch sprang Ekrem Merdivan der Ball an die Hand, und erneut zeigte der Unparteiische auf den Punkt. Routinier Jens Menne ließ sich die Chance nicht entgehen und verwandelte den Strafstoß sicher zur 1:0-Führung für die Gastgeber (53.). Und die scheiterten nur wenig später nach einem Schuss aus 20 Metern von Laurids Piepenbring an Gästetorhüter Gökhan Eceray (57.). Nun drängten die Gäste vehement auf den Ausgleich, verstrickten sich aber viel zu häufig in Einzelaktionen. Die besten Möglichkeiten vergaben Erünsal (65.), Merdivan per Kopfball nach einer Ecke (76.) und wiederum Erünsal (83.). Mehr ließ die Abwehr des TSV in der Schlussphase in Unterzahl, Laurids Piepen- bring hatte Gelb-Rot gesehen (81.), nicht zu.

„Meine Mannschaft hat eine gute Moral gezeigt. Wir haben uns den Sieg, der glücklich ausfiel, schwer erarbeitet“, war TSV-Coach Manuel Gerland nach der Partie doch ziemlich geschafft.

Enttäuscht zeigte sich Anadolus Trainer Hüseyin Gökbel, der sagte: „Hier war heute mehr drin. Wir haben viel zu viele Chancen leichtfertig vergeben. Nun haben wir am Mittwoch ein Endspiel.“