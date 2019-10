OSC Vellmar - CSC 03 Kassel: Es geht um einen Mini-Titel

Derby in der Fußball-Verbandsliga

+ © Pia Malmus Maik Siebert (26) ist Kapitän des OSC Vellmar © Pia Malmus

Kassel – Was Aufstieg oder Titel anbelangt, da reden sowohl der OSC Vellmar als auch der CSC 03 Kassel schon längst kein Wörtchen mehr mit. Dennoch geht es im Derby am Sonntag (15 Uhr) um eine Art Mini-Titel. Wer gewinnt, ist vorerst die nordhessische Nummer eins in der Fußball-Verbandsliga.