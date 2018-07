Hütt-Cup: Lohfelden verzweifelt an Annemüller - Vellmar gewinnt

Baunatal. Wer hätte das gedacht: Hessenliga-Absteiger OSC Vellmar hat das Turnier von Fußball-Verbandsligist Eintracht Baunatal um den Hütt-Cup gewonnen.

Gegen den als Favorit ins Finale gestarteten FSC Lohfelden siegte der OSC mit 4:2 nach Elfmeterschießen.

Das Finale

Eigentlich lief zunächst alles nach Plan, Hessenligist Lohfelden drückte aufs Tempo und wollte eine schnelle Entscheidung. Nach Flanke von Christian Guthof scheiterte Enis Salkovic an OSC-Torhüter Max Annemüller (5.). Auf Flanke von Salkovic machte es der Kleinste auf dem Feld, Okan Gül, besser und köpfte zur verdienten 1:0-Führung ein.

Lohfelden machte letztlich zu wenig aus den eigenen Möglichkeiten und musste dann ein Gegentor zum 1:1-Ausgleich hinnehmen, das auch nicht jeden Tag fällt. Tolga Yantut sah, dass FSC-Keeper Tobias Orth weit vor seinem Kasten stand, und setzte aus der eigenen Hälfte einen Heber an. Zur Überraschung aller senkte sich der Ball über den verdutzten Orth hinweg zum 1:1-Ausgleich ins Netz. Nach regulärer Spielzeit blieb es beim Remis, sodass ein Elfmeterschießen die Entscheidung bringen musste.

Das Elfmeterschießen

Einer machte sich dabei zum Helden: Max Annemüller, 24 Jahre alter Torhüter des OSC, der gleich die ersten drei Elfer des Hessenligisten von Dominik Schneider, Mounir Boukhutta und Enis Salkovic hielt. Nur beim Strafstoß von Okan Gül war er chancenlos. Auf der Gegenseite verwandelten Vellmars Schützen Enes Glogic, Tolga Yantut und Oliver Scherer sicher. Nur Enver Maslak versagten die Nerven. Mit dem 4:2-Erfolg verhinderte der Verbandsligist den dritten Hütt-Cup-Gewinn des FSC Lohfelden in Folge.

Die Halbfinals

Eng ging es in der Partie zwischen Gastgeber Eintracht Baunatal und dem OSC Vellmar zu. Nach regulärer Spielzeit stand es 2:2-Unentschieden. Es ging ins Elfmeterschießen, hier brachte der OSC alle Schützen durch und gewann knapp, weil Christian Krug an Alexander Bayer scheiterte. Im zweiten Semifinale gewann Lohfelden 7:0 gegen Rothwesten, dabei erzielte Salkovic vier Treffer. Das Kunststück gelang auch Baunatals Niels Willer beim 6:0-Sieg im Spiel um Platz drei.

Der Trainerwechsel

Verbandsliga-Absteiger TSV Rothwesten trennte sich bereits am Donnerstag in beiderseitigem Einvernehmen von Trainer Taylan Bilecen. Zunächst werden die erfahrenen Kevin Seeger und Christian Haldorn die Geschicke des Fuldataler Gruppenligisten leiten. Wegen personeller Probleme war der TSV am Sonntag nur mit elf Spielern angereist und belegte nach zwei klaren Niederlagen gegen Lohfelden und beim 0:6 gegen Eintracht im kleinen Finale Platz vier. „Der Auftritt heute ändert nichts an unserer Zielsetzung, oben mitzuspielen“, machte Seeger einen Ausblick auf die kommende Spielzeit.

Das Fazit

„Genau so hatten wir uns den Verlauf der Veranstaltung vorgestellt, mit schönem Wetter, guten Spielen und reichlich Zuschauern“, sagte ein zufriedener Eintracht-Abteilungsleiter Stefan Morawek. Einen Wunsch hat er fürs nächste Jahr: „Es wäre schön, wenn unser Nachbar, der KSV Baunatal, in seiner Terminplanung die Teilnahme am Hütt-Cup vorsehen könnte.“