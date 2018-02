Pflüger in nationaler Elite

FRANKFURT. Zum dritten Mal in Folge gewann Lasse Gundlach (Bergshausen/ESV Jahn Treysa) bei der Hessischen Winterwurf-Meisterschaft der Leichtathleten im Leistungs-Zentrum Frankfurt das Hammerwerfen in seiner jeweiligen Altersklasse.

Nach Siegen in der M 14 und in der M 15 steigerte sich der Georg-Christoph-Lichtenberg-Schüler jetzt in der männlichen Jugend U 18 auf 48,91 m (5 kg) und bezwang mit dieser Weite Jonathan Noll (TV Elz/44,55 m) um mehr als vier Meter.

Auf starke Konkurrenz traf Lucas Gundlach (ebenfalls Bergshausen/ESV Jahn Treysa) in der männlichen Jugend U 20. Als Dritter mit 53,86 m ebenfalls im Hammerwerfen (6 kg) rückte der 1,90 m große Nachwuchs-Athlet bis auf einen Platz an die besten Zehn im DLV heran.

Noch besser stand Jonathan Pflüger (LAV Kassel) im Speerwerfen da. Aus einer starken Serie heraus gewann der Goetheschüler aus Kaufungen mit 55,26 m (700 g) den Meisterwimpel der männlichen Jugend U 18 und zählt bereits nach dem ersten Wettkampf der Saison als Achter zur jungen Elite auf Bundesebene. Weitere Würfe auf 55,18 m und 55,05 m bestätigen diese Leistung. Als Zugabe gab es mit 41,83 m noch einen dritten Rang im Diskuswerfen.

Trotz einer Weite von 30,93 m blieb Elena Pflüger (LAV) im Speerwerfen der weiblichen Jugend U 18 (500 g) lediglich der sechste Rang. Außerdem: M 14: Diskus (1 kg): 6. Geißel (GSV) 29,83 m; Hammer (4 kg): 5. Geißel (GSV) 24,30 m. (zct)