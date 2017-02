Seit 1960 an der Scharmhorststraße beheimatet: Der Platz zwischen den Kreiseln

Kassel. Der erste Platz des 1894 gegründeten BC Sport lag im damaligen Bettenhäuser Forst zwischen Leipziger- und Lilienthalstraße.

Später zog der Klub an die Hafenbrücke nahe der Binding-Brauerei. Dieser Platz fiel dem Straßenbau zum Opfer. Von 1958 und 1960 wich der BC Sport auf die Hessenkampfbahn aus, ehe er an der Scharnhorststraße heimisch wurde.

• Das macht den Platz aus: „Das Beste an Haupt- und Nebenplatz ist die Drainage. Es kann regnen so viel es will, die Plätze sind fast immer in gutem Zustand“, sagt Abteilungsleiter Achim Schlieckmann. Im Januar 1995 allerdings überflutete Hochwasser das Gelände. Beide Spielfelder sind für den offiziellen Spielbetrieb geeignet, normalerweise wird der Hauptplatz genutzt. „Wird auf dem B-Platz gespielt, ist das für die Gäste des Klubhauses nicht so gut. Die sehen dann nichts“, erklärt Hans Springer (80), seit 1950 Mitglied im BC Sport. Beinahe wäre der Platz vor einigen Monaten um ein ungewöhnliches Einrichtungsstück ergänzt worden. Sponsor Gerhard Klapp hatte einen Hochsitz fertigen lassen, um von dort die Spiele besser beobachten zu können. Die Stadt verweigerte der Aufstellung des sogenannten Klapp-Stuhls jedoch die Genehmigung. Er ist nun neben dem Klubhaus zwischengelagert.

+ Erfolg auf dem neuen Platz: Im ersten Jahr an der Scharnhorststraße stieg der BC Sport mit (hinten von links) Kleim, Brede (Übungsleiter), Hühner, Krieger, Springer, Carl, Stawicki, Gebhardt, Wendrodt, Müller (Vorsitzender), Kralemann, Kersting (Spielausschussvorsitzender), Malkus sowie (vorn von links) Hungerland, Klages, Reuting, Weider und Wende als Meister der A-Klasse Kassel in die zweite Amateurliga auf. Foto: Regiowiki

• Diese Spiele bleiben in Erinnerung: An der Scharnhorststraße knüpfte der BC Sport zeitweise an seine große Vergangenheit an. In Erinnerung blieben vor allem Duelle gegen den KSV Hessen. Hans Springer hat noch das Pokalduell aus dem Jahr 2002 vor Augen. „Da haben wir 2:1 gewonnen, und KSV-Torjäger Julio César musste zuschauen und auf dem B-Platz Runden laufen“, blickt er zurück. Horst Riemenschneider, Mitglied seit 1958, hat die 1:2-Niederlage aus dem Punktspiel 1974 im Sinn: „Nach dem Aufstieg in die Hessenliga war es oft richtig voll bei uns. Gegen den KSV standen die Zuschauer bis auf den Nebenplatz und auf dem Dach des Klubhauses.

• Diese Spieler hinterließen Spuren: 1974 kreuzte der SV Wiesbaden mit dem in Kassel aufgewachsenen Bernd Rupp und Franz-Josef „Bubi“ Hönig beim BC Sport auf. Beide hatten kurz zuvor ihre Bundesliga-Karrieren beendet. Weiterer prominenter Gast war Fortuna Düsseldorf mit Trainer Norbert Meier. Die Rheinländer hatten 2011 im Pokal beim KSV gastiert und an der Scharnhorststraße am Morgen vor dem Spiel noch ein Training eingelegt. Auch der FC Homburg mit Trainer Fritz Fuchs absolvierte nach einem Zweitligaspiel beim KSV noch einige Einheiten, bevor die Saarländer zwei Tage darauf nach Norden weiterreisten. Zu den Aufstiegshelden der Sportianer zählten 1974 nicht zuletzt Gerhard Reinbold, Reinhold Chorbacz und Siggi Gail. Eine Generation später sicherte sich unter anderem Stürmer Carsten Peterka einen Platz in der Klubhistorie.

• Diese Vereine sind oder waren hier zuhause: Der Sportplatz an der Scharnhorststraße ist dem BC Sport vorbehalten. Anfang der 90er-Jahre trainierte ein Kasseler American Football-Club kurzzeitig auf dem Nebenplatz.

• Das gibt es für die Besucher am Spieltag: Die Zuschauer haben die Auswahl zwischen Bratwurst, Rindswurst und Pommes sowie Kaffee und Kuchen. Auch das Klubhaus ist dann geöffnet.