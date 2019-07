Platzrekord: Kasseler Kaiser wird beim Golf zum König

Ein nahezu perfekter Tag: Der Kasseler Golfer Tim-Marlo Kaiser hat in Wilhelmshöhe einen Platzrekord aufgestellt.

„Ich fühle mich nicht wie der König, auch wenn ich Kaiser heiße“, bleibt er gelassen. Was sicher nicht leichtfällt. Denn Tim-Marlo Kaiser sorgte für eine Sensation. Bei der Golfwoche des GC Kassel-Wilhelmshöhe erwischte er einen Tag, den Golfer wohl höchstens einmal erleben, und pulverisierte mit nur 63 Schlägen den bisherigen Platzrekord.

Überbewerten will Kaiser, Mitglied der Wilhelmshöher Herrenmannschaft, seine Leistung nicht. Auch wenn er den größten Erfolg seiner Laufbahn erzielte. Der 28-Jährige weiß nicht, was höher zu bewerten ist: der Platzrekord oder die Leistung insgesamt. Schließlich blieb er um sieben Punkte unter dem Standard des Platzes im Habichtswald. Ebenso erstaunlich: „Es ist nicht zu begreifen. Mir sind ja auch an der Hälfte der Löcher Birdies geglückt.“ Was bedeutet, dass er dort jeweils einen Schlag unter Par, der Bahnvorgabe, blieb. Und mindestens genauso schwer zu verstehen: „Die Runde war noch nicht mal perfekt. Aber Perfektion gibt es im Golf sowieso nicht. Das wiederum ist Ansporn für mich, noch besser zu werden und an mir zu arbeiten.“

Ob Kaiser schon morgens beim Aufstehen etwas Besonderes verspürte? „Nee, war alles ganz normal, mit all der üblichen Unaufgeregtheit“, sagt er. Auf dem Platz stellte sich aber bald heraus, dass es kein normaler Tag werden würde. „Allmählich wurde mir bewusst, dass ich Geschichte schreiben könnte. Dann habe ich mir verboten, hektisch zu werden“, berichtet Kaiser. Was gelang: „Nach dem vierten Loch habe ich keinen Fehler mehr gemacht. Ich hatte optimalen mentalen Zugriff auf mich selbst. Und die Runde war rum, bevor ich darüber nachdenken konnte.“ Auch kurz vor dem Ziel geriet er nicht ins Wanken. „Man muss vorsichtig sein. Unser Platz ist sehr anspruchsvoll. Bis zum letzten Schlag weißt du nicht, was passiert.“

Wie im falschen Film

Spätestens nach dem Abschlag an Loch elf kam sich Kaiser ob seiner Stärke vor wie im falschen Film. Da lag der Ball, perfekt geschlagen über Bäume und Büsche, „so wie man ihn sich hinlegen würde, wenn man dürfte“.

Letztlich brachte er die phänomenale Runde gut zu Ende und holte sich neben dem Rekord mit 45 Nettopunkten den Tagessieg. Turbulent wurde es danach. Von allen Seiten hagelte es Glückwünsche und Gratulationen, persönlich, per Telefon oder per Mail. „Auch von vielen Leuten, von denen ich das nie erwartet hätte“, sagt Kaiser.

Der 28-Jährige, der 2001 mit dem Golfen begann und vor zehn Jahren von Wissmannshof nach Wilhelmshöhe kam, verschaffte sich mit dem Platzrekord einen optimalen Abgang. Bald beginnt für ihn ein neuer Lebensabschnitt. Der Einzelhandelskaufmann übernimmt demnächst in Wolfsburg einen Rewe-Markt.

„Das Kapitel Golfclub Wilhelmshöhe wird für mich aber bestimmt nie passé sein. Golfspielen kann ich zwar nicht mehr mit der gleichen Intensität, mit dem Herzen bin ich hier aber immer dabei“, sagt er. Ansonsten geht das Leben für ihn, wie er betont, „auch mit dem Rekord ganz normal weiter. So oder so fließt viel Wasser die Fulle hinunter.“