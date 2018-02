Und nun hat er den Pokal

Daumen hoch für diese Auszeichnung: Triathlon-Weltmeister Patrick Lange, frischgekürter „Nordhessens Sportler des Jahres“, hat nun auch den Pokal erhalten. HNA-Sportredakteurin Michaela Streuff überreichte dem Ironman aus Bad Wildungen die Trophäe am Rande des Skisprung-Weltcups in Willingen. „Ich freue mich, dass die Wähler so entschieden haben. Das macht mich stolz“, sagte der 31-Jährige. „Es ist die dritte Auszeichnung nach Platz zwei bei der bundesweiten Wahl zum Sportler des Jahres und der zum Triathlet des Jahres.“ Willingen kennt er übrigens bestens: „Ich habe im Sommer dreimal am Bike-Marathon teilgenommen. Es ist schön, alles mal bei Schnee zu sehen.“ Foto: Schachtschneider