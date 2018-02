Nur Rang vier für Windstärke

Kassel. Die Sportkegler der Windstärke 10 Kassel können schon nach dem ersten Wettkampftag in der Zweitliga-Meisterrunde ihre Hoffnungen auf den Aufstieg praktisch begraben. Beim Auftakt in Salzgitter belegte das Team (4874 Holz) hinter dem gastgebenden TSV (5010), den SK Kamp-Lintfort (4936) und Aufstiegsfavorit Union Gelsenkirchen (4920) nur den vierten Platz.

Dabei fing es hervorragend an: Nach den ersten beiden Blöcken war Kassel Zweiter – dank der Ergebnisse von Timo Mandelik (854) und Uwe Schlitzberger (843). Dann aber erhielt die Windstärke einen Dämpfer. Dirk Westmeier musste wegen Knieproblemen nach 60 von 120 Würfen ausgewechselt werden. Zwar schlug sich Ersatzmann und Winter-Neuzugang Manfred Rhode achtbar, mit insgesamt 789 Zählern verloren die Kasseler aber ihre gute Position.

Da auch Manfred Pagel (798) und Frank Weitzel (787) nicht an ihre Bestform herankamen und lediglich noch Sebastian Klöpfel die 800-Holz-Marke knackte, landeten die Nordhessen an letzter Stelle. In einer Woche wird die Meisterrunde in Kamp-Lintfort und Gelsenkirchen fortgesetzt. (bjm)