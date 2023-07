Raus – und dennoch begeistert: Ein junger Ire spielt bei den Wilhelmshöhe Open spektakulär auf

Von: Maximilian Bülau

Michael Agwi.

Die Zuschauer waren enttäuscht. Nicht von dem, was Michael Agwi und Buvaysar Gadamauri aus Belgien ihnen in gut zweieinhalb Stunden auf der Anlage des KTC Bad Wilhelmshöhe gezeigt hatten.

Kassel – Nein, sie waren enttäuscht, dass sie nicht noch mehr davon zu sehen bekamen. 6:7 (4:7), 6:7 (6:8) verlor der Ire Agwi im Achtelfinale der Wilhelmshöhe Open. Gewonnen hat der 19-Jährige dafür viele Sympathien. Denn das, was beide Spieler zeigten, war fast durchweg hochklassig. Was Agwi spielte, dazu teils spektakulär.

Dementsprechend sparsam äußerte der 19-Jährige anschließend Selbstkritik. „Ich kann mich über wenig beschweren. Der Aufschlag war solide. Als ich mal schwach serviert habe, habe ich aber ein Rebreak kassiert. Insgesamt war mehr drin“, sagte er hinterher. Dass mehr drin war, stimmte zu 100 Prozent. Eng ging es im ersten Satz zu, für sein junges Alter präsentierte sich Agwi enorm nervenstark – auch wenn er hier und da den Frust über leichtere Fehler rausließ, dann den Kontakt zu seiner Box suchte. „Man spielt hier ums Überleben, kann alles matchen, was er macht und macht dann vier, fünf solche Fehler“, war er von außen im Selbstgespräch zu hören.

Satz zwei eröffnete Agwi gleich mit einem Break, führte schnell 2:0. Doch Gadamauri holte sich den Ausgleich beim 3:3 zurück, führte 4:3. Es folgten die wohl spektakulärsten Minuten des bisherigen Turniers auf den Prinzenplätzen in Kassel. 0:30 lag Agwi bei eigenem Aufschlag zurück. Beim Stand von 15:30 war Gadamauri kurz davor, sich zwei Breakchancen zu sichern, das Match so womöglich frühzeitig zu entscheiden. Doch Agwi spielte einen Ball hinter dem Rücken cross, 30:30. Die Plätze am Court waren da längst prall gefüllt, beide Spieler hatten sich diese wortwörtlich voll gespielt. Erneut unter Bedrängnis brachte Agwi anschließend einen Ball durch die Beine zurück, sicherte sich mit dem nächsten Schlag das 40:30. Nur, um dann den nächsten Höhepunkt nachzulegen, indem er einen Lob genau auf die Grundlinie platzierte. 4:4. Die Zuschauer raunten sich zu: Das waren die Ballwechsel des Turniers.

Wenig später ging es erneut in den Tiebreak. Agwi hatte Satzbälle beim Stand von 6:4 – gab dann aber die folgenden vier Punkte ab. Applaus bekam er trotzdem, hatte er schon während des Matches durch seine Spielweise mehr als sein Gegner bekommen. „Das habe ich mitbekommen“, sagte er.

Geboren wurde der 19-Jährige in Dublin (Irland), seine Eltern lebten zu dieser Zeit dort. Schon als Kind ging es aber zurück nach Deutschland, in Berlin wuchs er auf. Tennis spielt er heute aber dennoch unter der irischen Flagge. Für die Iren war er bereits im Davis Cup aktiv, ein Grund für diese Entscheidung, wie er sagt.

Das Potenzial für mehr ist beim 19-Jährigen da. Derzeit steht er in der Weltrangliste auf Position 1448, sein 23 Jahre alter Gegner vom Donnerstag war auf Rang 699 deutlich besser positioniert. Wo es für Agwi nun weitergeht, steht noch nicht fest. „Aber ich werde weiter viele Turniere spielen, mein nächstes Ziel ist es, unter die Top 1000 zu kommen“, sagt er.

In seiner Wahlheimat Irland ist er da schon ein Stück weiter. Unter den Aktiven ist er von der Weltranglistenposition der am drittbesten Platzierte. Mit Matt Doyle erreichte der beste Ire in der Geschichte Rang 65. Ein Ziel Agwis für die Zukunft. (Maximilian Bülau)