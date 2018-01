Rothosen jubeln beim Traditionsturnier in Baunatal

Baunatal. Zum 32. Mal lud die Fußballabteilung des GSV Eintracht Baunatal zum Kopp-Haustechnik-Cup ein. Den Turniersieg feierte der CSC 03 Kassel - bei seiner ersten Teilnahme.

Tradition trifft Budenzauber: Zum 32. Mal lud die Fußballabteilung des GSV Eintracht Baunatal zum Kopp-Haustechnik-Cup ein. Bei seiner Premieren-Teilnahme feierte Verbandsligist CSC 03 Kassel gleich den Turniersieg, und das ziemlich eindrucksvoll. Wir waren vor Ort und haben uns den zweiten Turniertag angeschaut:

Der Weg ins Finale

Als ungeschlagener Gruppenerster zieht der CSC 03 ins Viertelfinale ein. Besonderes Schmankerl: der 5:1-Sieg gegen Hessenligist und Vorjahresfinalist FSC Lohfelden. Wer hätte das gedacht? Spätestens nach diesem Ergebnis mausert sich der Geheimfavorit zu einem ernst zu nehmenden Anwärter auf den Turniersieg. Im Viertelfinale dann die nächste Überraschung: die Rothosen kegeln etwas glücklich den KSV Baunatal aus dem Wettbewerb. 5:4 heißt es nach Neunmeterschießen - ein Hessenligist weniger. Mit einem souveränen 4:1 über den TSV Rothwesten löst die Mannschaft von Trainer Lothar Alexi schließlich das Finalticket.

Das Endspiel

Das Finale ist eine Demonstration der spielerischen Klasse der Rothosen. Es klappt nahezu alles. Zugegeben: Etwas spannender hätte es schon sein dürfen. Gegen Ligakonkurrent SSV Sand lässt der CSC 03 nichts anbrennen und gewinnt dank der Tore von Thomas Müller, Karim Kouay (2), Tobias Oliev (Eigentor), David Simoneit, Tim Metzner und Ismet Yegül mit 6:2. Trainer Alexi ist hochzufrieden: „Die Mannschaft hat das hervorragend gemacht. Wir haben uns stetig gesteigert, sind aggressiv aufgetreten und haben das Turnier dank unseres schnellen Umschaltspiels verdient gewonnen.“ Ein Sonderlob bekommt Thomas Müller, der bei der Siegerehrung zum besten Spieler des Turniers gewählt wird. „Er hat schöne und vor allem viele Tore erzielt. Seine Mitspieler haben ihn aber auch gut in Szene gesetzt“, sagt Alexi.

Die auffälligsten Akteure

Als bester Torwart des Turniers wird Pascal Bielert ausgezeichnet. Der Schlussmann des KSV Baunatal fiel vor allem durch seine reaktionsschnellen Rettungstaten auf. Im Viertelfinale gegen den CSC 03 wird er allerdings zum tragischen Helden: Sein Neunmeter trifft nur die Latte. Die Torschützenkrone teilen sich Serkan Aytemür vom FSC Lohfelden und Thomas Müller mit jeweils acht Treffern.

Das schönste Tor

Es gibt an diesem Nachmittag viele sehenswerte Treffer. Platzierte Weitschüsse, Tore nach schönen Ballstafetten oder Treffer mit der Pieke. Aber als das Schlitzohr Tobias Oliev vom SSV Sand mit einer frechen und zugleich unkonventionellen Einlage den Ball zum 3:1 gegen Lohfelden ins Tor spitzelt, geht ein Raunen durch die Halle. Lohfeldens Keeper Loic John sieht in dieser Situation unglücklich aus - einen Vorwurf kann man ihm aber nicht machen.

Das Fazit

Was den Zuschauern in der randvollen Rundsporthalle überwiegend geboten wurde, war zum Zungeschnalzen: ein starkes Teilnehmerfeld, eine tolle Stimmung, sehenswerte Kombinationen, fulminante Tore und ein würdiger, wenngleich überraschender Sieger. Später sagt auch Stefan Morawek, Abteilungsleiter des GSV Eintracht Baunatal: „Das war eine mehr als gelungene Veranstaltung. Solch einen regen Zuspruch hatten wir in den letzten zehn Jahren nicht.“

Von Raphael Wieloch