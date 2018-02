Ruhe auf Transfermarkt

Kassel. Hektik ist auf dem Transfermarkt der Fußballer während der Winterpause in den Amateurspieklassen nicht ausgebrochen. Wir fassen zusammen, was sich von der Hessenliga bis zur Kreisoberliga bis Ende der Wechselperiode tat.

Hessenliga

Nur vier Namen kamen bei den drei heimischen Klubs ins Spiel. So verpflichtete der KSV Baunatal den 19-jährigen Jahir Memaj. Der Verteidiger spielte in der Jugend des SC Paderborn sowie zuletzt für dessen Reserve in der Oberliga.

Neu beim FSC Lohfelden ist Jan-Philipp Häuser. Der 20-Jährige lief für Mainz 05 in der U17-Bundesliga sowie Darmstadt 98 in der U19-Bundesliga auf und versuchte sich zuletzt in der Landesliga Bayern.

Keinen Neuzugang wie die Nachbarn, dafür aber zwei Abgänge verzeichnet der OSC Vellmar. Marc Angel Bautista wechselte zu Austria Salzburg, David Costa Sabate zum Verbandsligisten SV Neuhof.

VERBANDSLIGA

Mit dem CSC 03 und Aufsteiger SV Kaufungen verschafften sich zwei Teams mit den Verpflichtungen von Torhütern Alternativen, um ihre Ziel in der Restrunde zu erreichen. Mathias Scheller (32) wechselte von Gruppenligist Heiligenrode zu den Rothosen. „Wir wollen gewappnet sein, sollte Stammkeeper Alexander Bartuli mal etwas passieren“, sagt Trainer Lothar Alexi. Kaufungen verpflichtete den 22 Jahre alten Henrik Ernst von der TSG Wellerode, verlor aber Mittelfeldspieler Niklas Toth an Gruppenligist Vollmarshausen.

In Rothwesten verließen Torjäger Omar Bayoud (SG Schachten) und Eltioni Pietri (Griechenland) den Verein. Neu sind Enes Karasoy (Eintracht Vellmar) sowie Berat und Dardan Miftari (beide Schachten). Der abstiegsgefährdete KSV Hessen II verlor Torjäger Rolf Sattorov. Sebastian Busch wird als Verantwortlicher Coach in der Restrunde von Thorsten Hirdes unterstützt.

GRUPPENLIGEN

In Gruppe 1 verpflichtete Tabellenführer Eintracht Baunatal Abwehrspieler Ibrahim Zahirovic (29) vom SSV Sand und verlängerte mit Trainer Thomas Kraus bis Sommer 2019. Zum KSV Baunatal wechselten Cem Demirci von TuS Fritzlar sowie Haris Rizvanovic vom FC Bosporus. „Ein namibischer U-21-Spieler könnte noch dazukommen“, sagt der Trainer, der eine Namensänderung vollzog und nur noch Mikaeil Shihni, statt Mikaeil Shikh Shihni heißt. Schauenburg blieb unverändert. Fehlen wird auf nicht absehbare Zeit Routinier Dennis Riehm (Bandscheibenvorfall).

In Gruppe 2 warteten Tabellenführer Sandershausen und Vollmarshausen mit bedeutenden Wechseln auf. Zu den Niestetalern stößt vom 1. FC Schwalmstadt Mittelfeldakteur Kevin Kutzner. Ersetzen muss die TSG den am Kreuzband verletzten Oliver Schweitzer. Vollmarshausen schloss sich der Kaufunger Ex-Kapitän Niklas Toth an. Chris Maurer kehrte nach Bettenhausen zurück. Heiligenrode verlor Scheller, zog aber den 17-jährigen Okan Öztürk zur Ersten hoch. Bosporus kehrten Haris Rizvanovic (Baunatal II) und Alfonso Di Carlo (Immenhausen) den Rücken. Vellmar II muss auf Maximilian Kreczmanski verzichten, der den Verein verließ. Schlusslicht Wattenbach gelang es nicht, sich zu verstärken. Offensivkraft Julian Gaiser schloss sich Oberzwehren an.

KREISOBERLIGA

Spitzenreiter VfL Kassel verstärkt mit Louis Lengemann die Offensive, Torhüter Gökhan Eceray zog es zu Anadoluspor. Die meisten Wechsel gab es bei Teams aus dem Tabellenkeller. Neben Torjäger Tugay Kanat verlor Eintracht Vellmar Mourad Kalai (beide Hermannia) und Enes Karasoy (Rothwesten). Von Wellerode zog es Yagic Tunc, Can Gökdere (beide Hermannia), Henrik Ernst (Kaufungen) und Ben Leon Werner (Bergshausen) weg. Oberzwehren präsentierte mit Christian Herbst, Houari Rahal (beide Wilhelmshöhe), Thomas Derksen (Hertingshausen) und Julian Gaiser (Wattenbach) vier Neue.

Von Horst Schmidt und Wolfgang Bauscher