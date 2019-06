Samstag wird gezogen: KSV Baunatal hofft auf das große Los

Wird's der FC Bayern? Oder der BVB? Die Fußballer des KSV Baunatal blicken gespannt auf die Auslosung der ersten Runde im DFB-Pokal.

Bis zum Auftakt der Fußball-Hessenliga Ende Juli dauert es noch ein Weilchen. In den Startlöchern stehen die heimischen Vertreter wie der KSV Hessen Kassel und der KSV Baunatal aber trotzdem. Demnächst beginnt die Vorbereitung, außerdem fiebern die Baunataler dem Samstag entgegen. Ein Überblick:

KSV Baunatal

DFB-Pokal: Der KSV Baunatal hofft auf das große Los. Am Samstag wird ab 18 Uhr im Fußballmuseum des DFB in Dortmund die erste Runde des DFB-Pokals ausgelost. Die ARD-Sportschau überträgt. Moderator ist Markus Othmer, Glücksfee Nia Künzer. Baunataler Gegner wird entweder ein Erstligist oder einer der ersten 14 Zweitligisten. Wer wäre ein attraktiver Gegner? Die Bayern, der BVB?

„Auch Mönchengladbach oder Frankfurt wären klasse. Unter den Bundesligisten gibt es kaum ein schlechtes Los. Auch unter den Zweitligisten sind tolle Gegner wie der HSV oder der VfB Stuttgart“, erklärt Abteilungsleiter Bernd Bilsing. Aber letztlich gilt: „Wir hoffen auf den Fußballgott.“ Mit einer vierköpfigen Baunataler Delegation wird Bilsing die Auslosung vor Ort verfolgen.

Party: Feiern werden die Baunataler so oder so. Auf dem Sportplatz am Baunsberg geht es ab 13 Uhr beim Tag des Fußballs rund. Die erfolgreiche Jugendabteilung stellt sich vor, es gibt Ehrungen und Danksagungen. Das Hessenliga-Aufgebot absolviert ein erstes leichtes Training und wird präsentiert. Wenn um 18 Uhr die Auslosung beginnt, startet die Pokalparty. Via Beamer und Leinwand wird die Ziehung live übertragen. Sollte Nia Künzer ein glückliches Händchen haben, dürfte für den weiteren Abend beste Stimmung garantiert sein.

Test: Die Baunataler steigen in den kommenden Tagen allmählich in die Vorbereitung ein. Das erste Testspiel bestreiten sie am 22. Juni bei Gruppenligist SG Brunslar/Wolfershausen. Drei Tage später steigt in Wetzlar das Hesssenpokal-Finale gegen Wehen Wiesbaden.

KSV Hessen

Aufgalopp: Nächsten Donnerstag an Fronleichnam starten die Löwen in die Vorbereitung. Das Trainerteam bittet ab 10 Uhr zur ersten Einheit. Nur: Bislang besteht dieses Team lediglich aus Tobias Damm, Michael Gibhardt und Lutz Anders – heißt: dem bisherigen Co-, Torwart- und Athletiktrainer. Einen nicht ganz unwichtigen Posten haben die KSV-Verantwortlichen noch nicht besetzt – es fehlt ein Chef.

Ungeachtet dessen steht an Fronleichnam das erste Testspiel auf dem Programm. Ab 15 Uhr trifft der KSV im Richard-Beekmann-Stadion in Bad Arolsen auf eine Waldecker Auswahl. Hintergrund ist der 100. Geburtstag des TuS Bad Arolsen.

Vorstellung: Sportfans aus der Region sollten sich Dienstag, 25. Juni, vormerken. Dann spielen die Löwen auf dem G-Platz gegen die Eishockeyjugend Kassel (18 Uhr). Zur Erinnerung: Im Zuge des Rekordspiels gegen Baunatal an Ostermontag verlosten der KSV zusammen mit der HNA eine Partie gegen den KSV Hessen – Motto: Unsere 11 für Eure 11. Und gezogen wurde der Huskies-Nachwuchs. Außerdem wird an diesem Tag die KSV-Mannschaft offiziell präsentiert. Dann vermutlich auch mit neuem Cheftrainer.