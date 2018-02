Schach spielen mit Waffen

Kassel. Über Kassel ans Mittelmeer: Das ist das Ziel der Teilnehmer an den Hessischen Seniorenmeisterschaften im Fechten. Der Fechtclub Kassel trägt diese in der Sporthalle Bettenhausen aus. Es ist in 2018 das erste von vier Qualifikationsturnieren für die Weltmeisterschaften, die im Herbst im italienischen Livorno stattfinden.

Der Aufbau

„Wir haben rund 1,5 Tonnen Material bewegt, um den Wettkampf ausführen zu können“, sagt Marcel Ansorge, der Klub-Vorsitzende. Weil Königstorhalle, wo der FCK zuhause ist, an diesem Wochenende nicht zur Verfügung steht, müssen Bahnen, Meldeanlagen und weitere Ausrüstung in Transportern und Autos nach Bettenhausen gebracht werden. Das Equipment ist eine kostspielige Angelegenheit: Eine Bahn kostet 3000 Euro. 14 Bahnen sind aufgebaut worden, um einen reibungslosen Ablauf zu garantieren. Seit mehr als 20 Jahren richtet der Verein diese Meisterschaft aus.

Die Helfer

Das Helferteam ist eingespielt: Rund 30 Mitglieder sind im Einsatz – in unterschiedlichen Bereichen. Während die einen die Anlagen aufbauen, backen die anderen Kuchen für das Catering. Am Samstagmorgen um neun Uhr beginnt der Wettkampf. Das Wettkampfbüro ist längst eingerichtet, in der Halle stehen Bildschirme mit Ergebnislisten. Gefochten wird sowohl bei den Damen als auch bei den Herren in vier Altersklassen – 40, 50, 60 und 70plus – mit drei Waffen: Säbel, Florett und Degen. Die vier Besten der Quali-Turniere qualifizieren sich für die WM.

Das Kampfgericht vor Ort stellt größtenteils der Ausrichter. Florian Bender ist einer der ehrenamtlichen Wettkampfrichter. „Ich bin heute rund zehn Stunden im Einsatz“, sagt er. Von der Waffenprüfung zu Beginn eines Gefechts bis zur Ahndung von Regelverstößen während der dreiminütigen Kämpfe hat er viel zu tun.

Der Sport

Leonid Dermitchev ist einer der heimischen Starter. Der 58-Jährige mit russischen Wurzeln hat mit zehn Jahren angefangen zu fechten. Wegen Arbeit und Familie pausierte er dann 20 Jahre lang und fing 2005 wieder an. „Fechten ist für mich Schach spielen mit Waffen. Man muss gleichzeitig denken und sich bewegen.“ Seine Lieblingswaffe ist der Degen: Damit wird Dermitchev 17. von 27 Startern. Bei einer Weltmeisterschaft war er noch nie. „Das ist auch nicht so wichtig“, sagt er. „Mir geht es darum, Spaß zu haben, Leute kennenzulernen und fit zu bleiben.“ Sein Fokus liegt auf der Trainerarbeit im Verein. „Ich möchte jungen Menschen das Fechten ans Herz legen“, sagt er.

Die Erfahrung

Vereinskamerad Franz Hirt wird im März 81 Jahre alt. Er nahm in seiner 65-jährigen Karriere an 22 Weltmeisterschaften teil und lernte durch den Sport die Welt kennen: „Von Australien über die Karibik bis in die USA habe ich überall gefochten“, sagt er. Das Heimturnier ist dennoch etwas Besonderes. „Obwohl es in diesem Jahr nach einer Verletzung für mich erst mal darum geht, langsam wieder reinzukommen.“ Im Säbel- und Florettfechten der über 70-Jährigen wird Hirt Sechster, mit dem Degen Achter.

Da das Turnier international ausgeschrieben ist, sind neben Startern aus ganz Deutschland auch Sportler aus Russland, der Schweiz und Norwegen gekommen. „Aber in der Szene kennen sich die meisten natürlich untereinander“, sagt Marcel Ansorge.

Von Carina Wagener