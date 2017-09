CSC schlägt im Derby eiskalt zu

Fußball-Verbandsliga: Rothosen gewinnen beim KSV Hessen II 3:0 und dominieren die zweite Hälfte

+ Eng am Mann: Jan Iksal (links) vom CSC 03 Kassel setzt Marco Dawid vom KSV Hessen Kassel II unter Druck. Foto: Schachtschneider

Kassel. Die drei Minuten nach der Pause entscheiden das Kasseler Stadtderby zwischen dem KSV Hessen II und dem CSC 03. 1:0 führen die Gäste in der 47. Minute auf dem G-Platz, als Marco Dawid für die Junglöwen den Pfosten trifft. Im Gegenzug schlägt Bilal Azizi mit seinem satten Schuss zum 2:0 eiskalt zu. Die Rothosen sind von da an klar besser, legen noch ein Tor nach und gewinnen die Partie in der Fußball-Verbandsliga völlig verdient 3:0 (1:0).