OSC Vellmar gewinnt erste Partie nach der Winterpause 3:1 gegen Griesheim

Vellmar. Mit dem ersten Heimsieg der Saison startet der OSC Vellmar in die Rückrunde der Hessenliga. Zum ersten Mal steht der Verein nun nicht mehr auf dem letzten Tabellenplatz.

Der 3:1 (2:0)-Sieg des OSC Vellmar gegen Viktoria Griesheim in der Fußball-Hessenliga hatte schon seine bemerkenswerten Seiten. Bemerkenswert war zum Beispiel, dass sich Gästetrainer Peter Seitel während der Pressekonferenz nach der Partie für das Verhalten seiner Spieler entschuldigte.

„Das gefällt mir nicht, und das ist nicht Viktoria Griesheim, wie ich es kenne. Der Gewinner hat hier mehr Zweikämpfe gewonnen. Der Verlierer hat versucht, Ausreden zu finden. Beim Schiedsrichter und in Privatduellen“, sagte Seitel. Auffällig war wirklich, dass die Griesheimer frustriert wirkten – und das nicht immer ganz sauber auf dem Platz auslebten. Mit Yves Böttler (15 Tore) wechselte der beste Stürmer im Winter zu Dreieich. Der zweitbeste Angreifer Pascal Stork (neun Tore) fehlt verletzt. Das schmerzt. Aber die Vellmarer taten an diesem Tag ihren Teil, um den Gegner immer mehr zu frustrieren.

Der OSC zeigte auf dem eigenen Kunstrasenplatz bei dauerhaftem Schneefall, wie sie nach der Winterpause doch noch den Klassenerhalt schaffen wollen: mit Kampf, mit Leidenschaft, mit Wille. Sie gewannen mehr Zweikämpfe, sie schossen mehr Tore. Kapitän Christian Wollenhaupt sagte: „Wir müssen dagegenhalten. Das haben wir heute gemacht. Nur so kann es gehen. Und jetzt hoffen wir, dass wir es wie Köln machen und eine Aufholjagd starten.“

Wollenhaupt hatte großen Anteil an diesem Sieg. Er selbst erzielte das 2:0 (38.). Eine flache Hereingabe von Oliver Scherer nahm er direkt, traf erst den Torwart, von dem ihm der Ball aber erneut vor die Füße sprang. Der zweite Versuch saß. Das entscheidende 3:1 bereitete der Kapitän dann selbst mit einer tollen Flanke vor, die der eingewechselte Marko Utsch verwertete (80.). Die Führung hatte Enes Glogic mit einem ebenfalls bemerkenswerten Freistoß aus 20 Metern markiert (21.).

Die Mannschaft zeigte deutlich, dass sie für Coach Mario Deppe spielt, der in der Winterpause seinen Abschied nach Saisonende angekündigt hatte. „Wir wollen alle für den Trainer gewinnen“, sagte Wollenhaupt. Deppe selbst war zufrieden mit dem Auftakt. „Es war ganz wichtig, dass wir aus so einer langen Winterpause mit einem Sieg starten. Das war schwere Arbeit. Ich hätte mir aber gewünscht, dass wir mehr Ruhe ins Spiel bekommen. Mit dem Anschlusstor sind wir ins Zittern gekommen.“ Das fiel nach 61 Minuten durch Jean Bosco Makengo. Und anschließend hätte die Partie auch kurzzeitig kippen können. Der Treffer von Utsch beruhigte dann alles.

So stand am Ende der erste Heimsieg der Saison. Das erste Mal in dieser Spielzeit steht der OSC nicht auf dem letzten Tabellenplatz – auch wenn Steinbach noch zwei Spiele weniger absolviert hat. Auch das ist bemerkenswert. Und im Schnee keimt so eine neue Hoffnung.