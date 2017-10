Schöttner ärgert Ex-Klub

Kaufungen. Es ist nicht so, als wäre Fußball-Verbandsligist KSV Hessen Kassel II hoffnungslos unterlegen gewesen. Keineswegs. Am Ende aber machte eben Niklas Schöttner vom SV Kaufungen den Unterschied und hatte maßgeblichen Anteil am 3:2 (1:1)-Derbyerfolg des Aufsteigers. Ausgerechnet der Ex-Löwe avancierte mit drei Treffern zum Spieler des Tages. Sehr zum Leidwesen seines ehemaligen Vereins, der auf den vorletzten Tabellenplatz abrutschte.

Für die Regionalliga-Reserve des KSV begann die Partie vielversprechend. Standardsituation auf der rechten Seite: Kapitän Tobias Bredow schlenzte die Kugel in den Strafraum, Innenverteidiger Christian Krug köpfte ein (10.). So hatte sich das Interimstrainer Sebastian Busch vorgestellt. Die Antwort der Kaufunger ließ aber nicht lange auf sich warten. Cedric Dziabas bediente den im Strafraum völlig freistehenden Niklas Schöttner mit einer punktgenauen Hereingabe. Der Rest war Formsache – per Kopf traf der Stürmer zum Ausgleich (26.).

Die Gäste, die in der Defensive eigentlich einen guten Job machten und im Umschaltspiel brandgefährlich waren, gingen nach der Pause abermals in Führung. Stürmer Admir Saric ließ sich als Torschütze feiern, nachdem sein Freistoß an Freund und Feind vorbeisegelte und im langen Eck einschlug (54.). Die Antwort der Lossetaler kam. Und sie hieß wieder Schöttner. Und wieder war er mit dem Kopf erfolgreich (64.). Die Vorarbeit leistete diesmal Jonas Kaczenski, der von der linken Seite flankte.

Ein Fußball-Leckerbissen war dieses Derby über 90 Minuten zwar nicht. Dafür blieb es bis zum Schluss spannend. Kaufungens Stürmer Tobias Boll, der über die komplette Spielzeit kaum in Erscheinung getreten war, tankte sich in der Schlussphase in den Strafraum. Mit dem Auge für seinen Sturmpartner Schöttner bereitete er den Siegtreffer zum 3:2 vor. Diesmal war der Ex-Löwe mit dem Fuß zur Stelle (83.). Die Gäste probierten in der verbleibenden Zeit noch einmal alles, um zumindest einen Punkt zu entführen. Die Abwehr des Aufsteigers hielt dem Sturmlauf der Junglöwen am Ende aber stand.

Während Kaufungens Trainer Jörg Müller nach der Partie von einem “unterm Strich verdienten Sieg” sprach, zeigte sich Busch auf der anderen Seite enttäuscht über dieses Ergebnis: „Meine Mannschaft hat mutig nach vorn gespielt und ein sehr gutes Auswärtsspiel bestritten. Am Ende ist es einfach bitter für meine Schützlinge. Ein Unentschieden wäre allemal verdient gewesen.“

Von Raphael Wieloch