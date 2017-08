Seit 1983 eine feste Größe

Team in Zahlen: Windstärke-Kegler starten am Samstag in ihre 17. Zweitliga-Saison

+ Das war der größte Erfolg: Die Windstärke gewann 2002 mit (hinten von links) Kevin Hast, Andreas Niemczyk, Kai Knobel, Ingo Mandelik, Mathias Dilchert, Betreuer Norbert Herdt sowie (davor) Uwe Schlitzberger und Michael Strube den Weltcup in Hagen. Archivfoto: Bier/nh

Kassel. Im Sportkegeln ist die Windstärke 10 Kassel seit vielen Jahren die unumstrittene Nummer eins in dieser Region. Am Samstag ab 13.30 Uhr startet das Team auf den Bahnen im Kegelzentrum Auepark gegen BW Solingen-Hilden in die neue Saison. Deshalb ist die Windstärke 10 heute unser Team in Zahlen.