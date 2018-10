Sensation perfekt - Aufsteiger Sandershausen nach 1:0 Spitzenreiter

Sandershausen. 1:0 im Top-Spiel gegen den SV Steinbach gewonnen, auf den ersten Tabellenplatz geklettert - die TSG Sandershausen sorgt in der Fußball-Verbandsliga für Furore.

Unfassbar. Die TSG Sandershausen sorgt weiter für Furore in der Fußball-Verbandsliga. Am Sonntag hat der Aufsteiger die nächste Sensation perfekt gemacht und im Top-Spiel den SV Steinbach 1:0 (1:0) bezwungen. Damit grüßt die TSG von der Tabellenspitze, weil Fulda/Lehnerz II parallel gegen Willingen patzte. Den Treffer des Tages auf dem Sportplatz an der Heiligenröder Straße erzielte Tobias Rühlmann bereits in der 4. Minute.

Wer mit einem Spektakel gerechnet hatte, wurde sicherlich enttäuscht, doch es war auch nicht zu erwarten. Denn mit den Gastgebern und dem Hessenliga-Absteiger trafen zwei Teams aufeinander, deren Spielweise eher auf Torsicherung als auf Hurra-Stil steht. Mit einem herrlichen Pass hebelte Felix Bredow die Gäste-Abwehr aus, und Torjäger Tobias Rühlmann machte dann mit einem Heber über Gästetorhüter Christian Beikirch früh den Sieg der Gastgeber perfekt.

In einer über weite Strecken ausgeglichenen Partie hätte Christopher Minne nach einer Ecke von Sascha Hebold fast auf 2:0 erhöht (11.). Nur eine Minute später faustete Beikirch einen Minne-Freistoß aus fast 30 Metern zur Ecke.

Aber auch die Gäste hatten ihre Möglichkeiten: Nach einer Ecke vom starken Sasa Dimitrijevic köpfte Spielertrainer Petr Paliatka aus zehn Metern über das Tor der Niestetaler (20.), als Fabian Koch zwei TSG-Abwehrspieler austanzte und auf Jan Ullrich passte, verzog dieser aus elf Metern zum Glück für TSG-Torhüter Maik De Coster (28). Im Gegenzug verfehlte Felix Stengele Hebolds Pass von der Grundlinie.

Gleich zu Beginn des zweiten Durchgangs hatte Rühlmann das 2:0 auf dem Fuß, doch vergab er leichtfertig gegen Beikirch, wieder hatte der quirlige Bredow vorbereitet. Jetzt ging es hin und her. Nachdem Dimitrijevic an De Coster gescheitert war (54.), waren wieder die Gastgeber am Zug. Rühlmann, Bredow und Hebold setzten nach einem Konter gleich mehrere Schussversuche in die vielbeinigen Abwehr der Gäste (59.).

Die letzten zehn Minuten der Partie waren an Spannung kaum zu überbieten, längst hatte sich die Willinger Führung in Fulda an der Heiligenröder Straße rumgesprochen. Die zahlreichen Zuschauer bejubelten nun jede gelungene Aktion ihrer Mannschaft.

Die Gäste drängten mit Vehemenz auf den Ausgleich, während das Team von Trainer Friedhelm Janusch auf Konter baute. In dieser Phase war es der junge Marcel Grosse, der dem einschussbereiten Mateo Duvnjak den Ball vom Fuß zur Ecke grätschte und damit den Sieg rettete.

„Meine Mannschaft hat sich heute gegen einen ganz starken Gegner behauptet und mit einer Energieleistung die Tabellenspitze geholt“, zeigte sich Trainer Janusch begeistert von seinem Team.

Von Horst Schmidt