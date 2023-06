Kassel: Sie haben es selbst in der Hand

Von: Horst Schmidt

Den Aufwärtstrend beibehalten: Das muss die Reserve des KSV Hessen um Sebastian Schmeer (Mitte) heute im Finale der Relegation gegen den SC Willingen. Hier im Halbfinale gegen die SG Freiensteinau. © Pia Malmus

Ein Endspiel und eine Partie mit vorentscheidendem Charakter stehen heute auf dem Programm zweier heimischer Klubs in den Relegationswettbewerben. Die Partien im Einzelnen.

Hessen Kassel II

Nach den zwei Siegen gegen die SG Freiensteinau im Halbfinale der Relegation zur Fußball-Verbandsliga stehen die Junglöwen des KSV Hessen Kassel im Finale gegen den Noch-Verbandsligisten SC Willingen. Der Sieger nimmt den freien Platz in Hessens zweithöchster Spielklasse in der kommenden Saison 22/23 ein. Und die Chancen für die Mannschaft von Trainer Christian Andrecht stehen nicht schlecht.

Das Team hat sich nach eher durchwachsenen Leistungen in den letzten Saisonspielen gesteigert und zeigte sich in den Halbfinals frisch, spielstark und topfit. Anders der Gegner: Willingen hatte in den zwei Partien gegen Eintracht Baunatal schwer zu kämpfen und kam erst über das Elfmeterschießen glücklich ins Finale, das heute um 19 Uhr in Diemelstadt-Rhoden angepfiffen wird.

Dabei wirkte die Mannschaft von Uli Rehbein keineswegs leichtfüßig. „Wir wissen, was mit den Willingern auf uns zukommt“, sagt Trainer Andrecht. Insbesondere denkt er an die Säulen im Team der Upländer: den schwer ausrechenbaren Stürmer Florian Heine, Spielgestalter Jan Henrik Vogel sowie den in Großenritte verletzt ausgewechselten Matthias Bott, Mann für die Standards beim SC. Andrecht kann auf seinen kompletten Kader zurückgreifen. „Alle Spieler sind fit und bereit“, schiebt der Coach, der weiß wie Aufstieg geht, noch nach.

TSG Wilhelmshöhe

„Wir wollen uns mit einem klaren Erfolg in die Pool-Position bringen“, sagt Wilhelmshöhes Trainer Hüseyin Üstün recht selbstbewusst vor der Begegnung gegen den Vertreter des Werra-Meißner-Kreises, die SG Meißner. Die ist ein Zusammenschluss der Vereine Tuspo Laudenbach, SV Velmeden und TSV Hausen. Der Klub nimmt überhaupt nur am Wettbewerb teil, weil der Vizemeister SV Weidenhausen II auf die Aufstiegsrunde verzichtete.

Zweimal war das Team um Trainer Michael Bös bisher im Einsatz, am ersten Spieltag setzte es in Weidelsburg eine 0:2 (0:2)-Niederlage, am 2. Spieltag war die Mannschaft spielfrei und zuletzt unterlag sie zuhause Top-Favorit SG Neukirchen/Röllshausen mit 0:3 (0:2). All das zugrunde gelegt, geht die TSG Wilhelmshöhe um Torjäger Fabio Ohms heute Abend ab 19 Uhr an der Schulstraße als haushoher Favorit in die Partie. „Wichtig ist, dass wir uns nicht wieder wie in Weidelsburg überraschen lassen und einem Rückstand hinterherlaufen müssen“, erklärt Üstün, der wieder auf die zuletzt fehlenden Leander Finn Sippel und Leonard Eisfeld zurückgreifen kann.

Kreisoberliga

Nach der bitteren 1:4-Pleite beim FC Hermannia zum Auftakt der Relegationsspiele zur Kreisoberliga empfängt der FSC Lohfelden (heute, 19 Uhr, Nordhessenstadion) die Reserve von Gruppenligist SV Türkgücü. Nur ein deutlicher Sieg könnte der Mannschaft von Trainer Sead Hadzic noch eine Chance zum Aufstieg ermöglichen.

