Kollaps kurz vor dem Ziel: Bitterer Tag für Ironman-Starter Jakob

Der Niedensteiner Triathlet Simon Jakob kollabierte kurz vor dem Ziel bei der Ironman-EM in Frankfurt - hier seine Geschichte.

Seit dem vergangenen Oktober hatte der Niedensteiner Triathlet Simon Jakob nur noch ein großes Ziel: die Ironman-Europameisterschaften in Frankfurt. Dafür arbeitete der für den KSV Baunatal startende Ausdauersportler intensiv mit seinem neuen Trainer Sebastian Zeller. „Keine Krankheiten, keine Verletzungen – es hat eigentlich alles gepasst“, erklärt der 28-Jährige rückblickend. Er hatte sich in den Wochen vor dem Start ganz bewusst mit allen möglichen Belastungen beschäftigt. Zudem trug der Gewinn der Deutschen Vizemeisterschaft über die Mitteldistanz im Mai in Heilbronn dazu bei, dass die Aussichten für eine erfolgreiche Teilnahme am Main günstig waren. Doch dann erlebte Jakob über die Distanz von 3,8 Kilometer Schwimmen, 185 km Radfahren sowie 42,195 km Laufen einen ganz bitteren Tag. Er kollabierte bei der Saharahitze kurz vor dem Ziel und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus in Frankfurt gebracht werden.

„Ich werde noch ein paar Wochen daran zu knabbern haben“, sagt der Nordhesse. Die Enttäuschung ist noch nicht aus den Knochen. Jakob sagt aber mit etwas Abstand auch: „Es war die beste Entscheidung, nicht mehr weiter zu laufen.“

Schon auf der Radstrecke hatte er einige Probleme. Damit der Niedensteiner nicht dehydriert, griff er zu allen verfügbaren legalen Mitteln: Elektrolytgetränke, Orangen und mehr. Kräftig angefeuert wurde er von seinen Eltern, seiner Freundin Johanna Lechner und vielen Freunden aus der Heimat. So schaffte es der KSV-Athlet bis auf den zweiten Platz in der Altersklasse M25. „Aber es hat nicht gereicht.“

Bei Kilometer 40 war an Laufen fast nicht mehr zu denken. Jakob bezeichnete seine Fortbewegungsart als „schnelles Gehen“. Die Zielzeit? War ihm längst egal. Um sich etwas zu erholen, ruhte sich Jakob etwa 40 Minuten in einem Zelt der Sanitäter aus. „Dann habe ich gedacht, es würde wieder gehen“, berichtet der 28-Jährige. Die Freundin gab ihm moralische Unterstützung. Allerdings ging es nur 300 Meter. Dann verspürte Jakob ein Stechen in der Brust, er bekam Schweißausbrüche und verdrehte die Augen. Für drei, vier Sekunden war er sogar weggetreten. Ein zufällig anwesender Neurochirurg warnte ihn, noch einmal das Rennen aufzunehmen. Er könnte einen Hirninfarkt erleiden. Jakob stieg aus. Seine Gesundheit war ihm wichtiger als die Aussicht auf die Medaille für das Finish beim Ironman in Frankfurt.

Mittlerweile geht es Jakob bedeutend besser. „Ich bin auf einem guten Weg“, sagte er am Montag. Jakob geht davon aus, dass er die Klinik in Kürze verlassen kann. Vom Triathlon möchte der Mechatroniker nun erst einmal etwas Abstand nehmen. Klar, dieser Sonntag hat Spuren hinterlassen.