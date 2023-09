Balkan-Musik für die Kiel-Helden: So jubelt die MT Melsungen nach dem Sieg beim Rekordmeister

Von: Björn Mahr

Teilen

Feuchtfröhlich: Die Melsunger Spieler (von links) Adrian Sipos, Rogerio Moraes, Nebojsa Simic, Julius Kühn, Florian Drosten, Erik Balenciaga, Ivan Martinovic und Dainis Kristopans bejubeln in der Kabine den Sieg gegen Kiel. © Alibek Käsler

Handball-Bundesligist MT Melsungen wurde nach dem Überraschungssieg beim THW Kiel von den eigenen Fans an der Rothenbach-Halle in Kassel empfangen.

In der Wunderino-Arena hatte Michael Allendorf keinen Handy-Empfang. Der Sportdirektor des Handball-Bundesligisten MT Melsungen hatte also noch keine Ahnung davon, was ihn beim Blick auf sein Mobiltelefon erwarten würde, sobald er die Heimspielstätte des THW Kiel verlässt. „Es ist vor lauter Nachrichten fast explodiert“, sagt Allendorf. Zu den ersten Gratulanten gehörte MT-Mäzenin und Aufsichtsratsvorsitzende Barbara Braun-Lüdicke, die nach dem überraschenden 35:30-Auswärtssieg der Mannschaft und ihm ein dickes Lob schickte.

Das Team hatte nach den drei Heimsiegen gegen Göppingen, Leipzig und Hamburg nun auch auswärts ganze Arbeit geleistet. Zwischendurch führten die Melsunger in Deutschlands Handball-Tempel Nummer eins 26:17. Es wird wohl so schnell nicht viele Mannschaften geben, denen beim Rekordmeister ein 13:4-Lauf gelingt. Melsungen gelang es. „Es war überragend, wie wir aus der Pause gekommen sind“, sagte Kapitän Timo Kastening. Die Hintermannschaft um Adrian Sipos, David Mandic, Elvar Örn Jonsson und Dainis Kristopans bereitete dem Favoriten speziell nach Wiederbeginn größte Schwierigkeiten. Der neunfache Torschütze Elvar Örn Jonsson, für den ein Erfolg an der Kieler Förde eine Premiere war, erklärte: „Es war ein großartiger Teamerfolg. Ich bin sehr glücklich.“

Michael Allendorf, MT-Sportdirektor © Fischer, Andreas

Der Isländer war wegen einer Schulterverletzung leicht angeschlagen ins Spiel gegangen, ließ sich davon aber während der Partie nicht abbringen, die THW-Abwehr wiederholt zu überlisten. „Ich habe leichte Probleme, aber die Physios und ich werden hart arbeiten, dass es bis zum nächsten Spiel wieder gut ist.“ Bereits am Freitag gastiert der TVB Stuttgart ab 19 Uhr in der Kasseler Rothenbach-Halle.

Dort war die Mannschaft um den spanischen Trainer Roberto Garcia Parrondo am Sonntag um 22.20 Uhr nach ihrem Kiel-Trip von einigen Dutzend MT-Fans begeistert empfangen worden. Es war die Fortsetzung einer rauschenden rot-weißen Party, die bereits in Kiel angefangen hatte. Der THW hatte dem Sieger statt der üblichen einen Kiste Bier noch eine zweite kurzfristig überlassen. Torwart Nebojsa Simic und seine Feierbiester ließen noch in der Kabine die Kronkorken knallen.

Und auf der Heimreise im Mannschaftsbus stellten Spieler wie Ivan Martinovic, Domagoj Pavlovic und Arnar Freyr Arnarsson ihre Gesangskünste unter Beweis. „Ich mag die Gute-Laune-Musik vom Balkan“, sagte Kastening schmunzelnd, der sich auf den Handyvideos erstaunlich textsicher präsentierte. Parrondo hatte nichts gegen eine kleine spontane Sause. Gestern gab er seinen Spielern trainingsfrei.

Die MT-Fans haben dem Bundesliga-Team einen großen Empfang an der Kasseler Rothenbach-Halle bereitete. © privat

„Es ist ein mega Gefühl, in Kiel zu gewinnen. Und es war beeindruckend, dass wir mal wieder einen Großen geknackt haben“, resümierte Rechtsaußen Kastening. Wie auch schon nach den vorangegangenen Heimsiegen dämpfte der Linkshänder die aufkommende Euphorie: „Wir haben Europa noch nicht klargemacht.“ Vom Kampf um die Meisterschaft will erst recht niemand etwas im MT-Lager hören. „Es ist erst der vierte Spieltag“, mahnte Michael Allendorf zur Vorsicht, „mir imponiert aber die Art und Weise, wie wir auftreten. Ich bin mit dem Saisonstart sehr zufrieden.“

Als die MT 2012 erstmals in Kiel gewann, war Allendorf noch Spieler. Zusammen mit dem damaligen Kreisläufer Felix Danner hielt er den besonderen Moment in einem Selfie fest. Diesmal hat er kein Erinnerungsfoto auf dem Handy. Aber jede Menge Glückwunsch-Nachrichten – die sind Erinnerung genug. (Björn Mahr)