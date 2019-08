Achtung, Yogis in Baunatal: Sollte schlechtes Wetter heute Abend die letzte Yogasommer-Einheit in Baunatal unter freiem Himmel verhindern – ausfallen wird sie nicht.

Sollte es am späten Nachmittag regnen, weichen die Yogis auf den Sportcampus in die BDKS-Sporthalle (Kirchbaunaer Straße 19) aus. Das teilte Katrin Eschstruth vom KSV Baunatal am Mittag mit. Bleibt es trocken, findet die letzte Stunde am bekannten Standort statt: An der KSV-Sportwelt in der Altenritter Straße 37.