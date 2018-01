Souveräner Derbyerfolg

Kassel. Einen souveränen Erfolg im Derby der Volleyball-Oberliga feierte die FSV Bergshausen. Gegen die TG Wehlheiden setzte sich der Gastgeber mit 3:0 (25:8; 25:19; 25:15) durch. Bei den Männern feierte der SSC Vellmar einen glatten 3:0-Sieg in Darmstadt.

Mit stark geschrumpftem Kader und ohne Trainer Fredy Zech traten die Wehlheiderinnen in Bergshausen an. Schon im ersten Satz zeichnete sich ab, wie das Spiel ausgehen würde. Mit 25:8 ließ die FSV ihren Kontrahentinnen kaum eine Chance. Aufschläge und Block funktionierten einwandfrei und sorgten für viel Druck auf Wehlheider Seite. Die TGW war in der Annahme instabil und erzeugte selbst wenig Druck im Angriff. So erzielten die Gäste nur acht Punkte im ersten Durchgang. Zwar steigerte sich die TGW im Spielverlauf, aber angeführt von den platzierten Bällen der Außenangreiferinnen Barbara Grünewald und Christiane Wieja sicherte sich Bergshausen den zweiten Satz mit 25:19.

Der dritte Abschnitt brachte die Entscheidung. „Ich musste den Annahmeriegel neu organisieren, um Wehlheidens stärker werdenden Aufschläge unter Kontrolle zu bringen“, erklärt Libera Tanja Schulz-Wulf. Mit vollem Erfolg. Variable Passverteilung und Angriffe über Mitte- und Diagonalposition folgten.

Nach der Derby-Niederlage bleibt die Lage bei der TGW aufgrund des Personalmangels und der geringen Trainingsbeteiligung angespannt. „Wir bräuchten eigentlich viel mehr Spielpraxis, aber wenn jede Woche jemand anderes fehlt, müssen immer erst diese Baustellen bearbeitet werden“, sagt Außenangreiferin Nadine Reinke.

Vellmar siegt in Darmstadt

Mit vollem Kader und Selbstvertrauen ließen die Vellmarer in Darmstadt keine Chance ungenutzt. Das Ergebnis: Ein deutlicher 3:0 (25:17; 25:15; 25:18)-Sieg. „Wir waren Darmstadt nicht nur mit unseren Aufschlägen, sondern auch rein athletisch überlegen“, sagt Kapitän Marc Löber. Er ist mit der Umsetzung der taktischen Anweisungen sehr zufrieden. „Vor allem im Block haben wir konzentriert agiert und es Darmstadt sehr schwer gemacht“, erklärt der 25-Jährige. Mit dem Drei-Punkte-Sieg hat es sein Team an die Tabellenspitze geschafft – punktgleich mit Kriftel. „Kriftel hat in Hanau einen Punkt gelassen. Wir sind jetzt heiß und wollen alles gewinnen“, freut sich der Student und hat die Meisterschaft weiter fest im Visier. (zsa/zs)