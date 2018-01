Spektakel unterm Hallendach

Fuldabrück/Espenau. Fußballfans, die Spiele auf dem grünen Rasen sehen möchten, müssen sich gedulden. Auf ihre Kosten kommen bei Turnieren am Wochenende jene Zuschauer, die sich für den Budenzauber begeistern. Darunter finden sich gleich zwei Wettbewerbe in Fuldabrück. Wo aber geht es rund?

Bergshausen

Eine Premiere findet am Sonntag in der Sporthalle Bergshausen statt. Dort veranstaltet Kreisliga-Spitzenreiter FSV Bergshausen erstmals das MC-Hallenmasters. Jeder der sechs Starter tritt gegen Jeden an, Qualifizierungs- oder Finalspiele gibt es nicht. Das Turnier beginnt um 11 Uhr mit dem Duell zwischen den Gastgebern und der TSG Wilhelmshöhe, die letzte Begegnung wird um 16.11 Uhr angepfiffen.

Wer den Pokal gewinnt, könnte sich in der vorletzten Partie ab 15.54 Uhr entscheiden. Mit Hessenligist FSC Lohfelden und Verbandsligist CSC 03 Kassel treffen dann die Favoriten aufeinander. Weitere Teilnehmer sind der FC Bosporus und die SG Hombressen/Udenhausen.

Dennhausen/Dörnhagen

Der Kreisligist veranstaltet das zweite Turnier in Fuldabrück. Gespielt wird am Samstag und Sonntag jeweils ab 10.30 Uhr in der Sporthalle Dörnhagen. Ab 15 Uhr werden am Sonntag in Überkreuzspielen die Finalteilnehmer ermittelt. Das Endspiel steigt um 15.30 Uhr.

Teilnehmer sind AFC Kassel, TSV Guntershausen, FC Körle, VfB Viktoria Bettenhausen, CSC 03 Kassel, TSV Vellmar, SV Germania Kassel, ASG Italia Kassel, Kasseler SV, TSG Wellerode, FSV Kassel, Tuspo Waldau, Spielverein 06 Kassel, zwei Mannschaften von SV Türkgücü Kassel und die Mannschaft der Gastgeber.

Espenau

Der SV Espenau richtet am Samstag in der Sporthalle Goethestraße sein Hallenturnier aus. Die Gruppenspiele beginnen um 16.30 Uhr, die Finalrunde mit Endspiel um 21.40 Uhr. Teilnehmer sind TSV Immenhausen, VfL Simmershausen, TSV Zierenberg, SG Ahnatal, TSV Holzhausen, SG Hombressen/Udenhausen, SVH Kassel, TSV Rothwesten, JSG Espenau/Holzhausen sowie die Gastgeber. (wba)