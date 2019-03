Kasseler Sportgala: Rote Rosen in Kassels guter Stube

Am Samstag hatte die Stadt Kassel zur jährlichen Sportlerehrung in die Stadthalle geladen. Jugendliche und Erwachsene aus den unterschiedlichsten Disziplinen standen bei der Gala im Mittelpunkt.

Sie waren herzlich willkommen in der guten Stube der Stadt Kassel. So bezeichnete Kassels Oberbürgermeister Christian Geselle am Samstagabend die Kasseler Stadthalle, in die die Stadt rund 200 Sportler eingeladen hatte. Sie alle wurden geehrt für die herausragende Leistungen, die sie im vergangenen Jahr in den verschiedensten Disziplinen erbracht hatten.

„Der Bürgermeister hat schon einen guten Job“, hatte Moderator Andreas Käckell anfangs im Blauen Saal herausgestellt. Geselle hatte da schon im Minutentakt Hände geschüttelt und rote Rosen verteilt. Schüler wurden für ihre guten Leistungen bei „Jugend trainiert für Olympia“ geehrt. Danach waren die Jugendsportler an der Reihe und die Ehrungen in den Kategorien Silber und Bronze.

Und Geselle fand reichlich lobende Worte: „Rund 45 000 Menschen treiben in unserer Stadt Sport. Die hier Geehrten haben durch ihre persönliche Leistung und ihr Auftreten auch die Stadt Kassel, überregional, bundesweit, ja sogar international bekannt gemacht. Wir haben 177 Vereine, und unsere Sportstätten sollen für diese weiterhin kostenlos bleiben“, sagte der Oberbürgermeister.

+ Gastgeber-Trio: Stadtverordneten-Vorsteher Volker Zeidler (von links), Sportamtsleiterin Dr. Andrea Fröhlich und Oberbürgermeister Christian Geselle. © Andreas Fischer

„Für mich ist es immer eine Freude, die vielen jungen Leute zu sehen“, sagte Sportamtsleiterin Dr. Andrea Fröhlich, die zu den Gastgebern der Veranstaltung zählte.

Zuvor hatten der Fechtclub Kassel, , der Göttinger Comedian Ernst Haft, die Kasseler Tanzschule Dance United mit Christian Zachariasals Robotertänzer für kurzweilige Unterhaltung gesorgt.

„Das ist schon eine besondere Veranstaltung für mich“, sagte nach der im großen Festsaal stattgefundenen Ehrung in der Kategorie Gold, die querschnittsgelähmteIris Bachrodt. Im Rollstuhl sitzend, stand die 43-Jährige zuvor im Rampenlicht. Die Deutsche Meisterin im Schere-Kegeln war früher auch als Rollstuhltänzerin aktiv und sie sprach wohl stellvertretend für vielen anderen behinderten Sportler bei der Sportlergala: „Nur, weil ich ein Handicap habe, will ich nicht zu Hause sitzen bleiben.“

Das wäre allerdings nicht nur für Bachrodt bedauerlich gewesen. Mehrere hundert Gäste sahen in der Folge weitere Show-Höhepunkte. Die TSG Niederzwehren zeigte eine Stacking-Einlage, bei der Becher in rasender Geschwindigkeit gestapelt und verschoben wurden, der Rot-Weiss-Klub Kassel beeindruckte mit elegant choreografierten Tanzeinlagen, bei denen auch der Nachwuchs bei Rumba, Samba und Jive zu überzeugen wusste. Richtig Schwung brachten die Rope-Skipper der MT Melsungen mit ihren Sprungseilen in die Veranstaltung.

+ Top-Sportler im Festsaal: Die Gruppe der in der Kategorie Gold geehrten Sportler und Sportlerinnen. © Andreas Fischer

Sportgala in Kassel: Spende für den Deutsche Sporthilfe

Einen eigenen Progammpunkte erhalten, hatte zudem eine üppige Spendenübergabe: Die in Kassel ansässige Novomatic-Spielbank übergab durch Geschäftsführerin Anette Brücher-Herpel einen 50.000-Euro-Scheck an die Deutsche Sporthilfe.

Gefördert werden soll damit auch Kassels schnellster Bewohner: der Sprinter und Student Steven Müller. Zusammen mit vielen Kasseler Kommilitonen wie den Läufern Tom Ring oder Jens Nerkamp war Müller in Begleitung des Sportbeauftragten der Kasseler Universität, Gerhard Blömeke-Rumpf. „Wir freuen uns, dass wir jetzt schon zum dritten Mal unsere Top-Sportler mit der Stadt Kassel zusammen ehren können. Das ist ein feierlicher und würdiger Rahmen.“

+ Mr. Eishockey: Rico Rossi, sportlicher Leiter der Kassel Huskies. © Andreas Fischer

Und der blieb auch bis nach Mitternacht erhalten. Zu „Sunny“ von Boney M. eröffneten Oberbürgermeister Geselle und Sportamtsleiterin Fröhlich später den Ball. Aber auch Parkett-Muffel brauchten sich nicht beschweren. Direkt neben dem Festsaal konnte man mit Rico Rossi, Sportlicher Leiter der Kassel Huskies, aufs Eishockeytor schießen oder – wenn man über 18 war – eine Runde Roulette spielen.