SSC Vellmar empfängt Spitzenreiter Langen

Kassel. Vor Heimspielen stehen die Volleyball-Regionalligisten SSC Vellmar und VSG Kassel-Wehlheiden am Samstag. Jeweils ab 19 Uhr empfängt Vellmar die SSG Langen und die VSG den VC Lahnstein.

SSC Vellmar

Die Vellmarer erwarten den Spitzenreiter Langen in der Großsporthalle zum letzten Hinrundenspiel. „Unser letzter Sieg hat uns wieder Mut gegeben. Gegen den Tabellenführer setzen wir uns nicht unter Druck. Wir wollen einfach ein gutes Spiel vor heimischer Kulisse abliefern“, sagt Mittelblocker Mika Wiemers.

Auch der Kontrahent aus Langen hat diese Saison bewiesen, dass er nicht unschlagbar ist. Im November kassierten die Südhessen gegen Eintracht Frankfurt eine 0:3-Niederlage. Der SSC vertraut auf seine übliche Spielerformation und setzt auf die Youngsters Jonas Manß, Moritz Flotho und Joost Stitz im Außenangriff.

„Spaß haben, eine gute Leistung abliefern und wohlverdient in die Winterpause gehen. Das sind unsere Ziele am Wochenende. Wenn es perfekt läuft, nehmen wir den ein oder anderen Punkt noch mit“, sagt Wiemers.

VSG Kassel-Wehlheiden

Nervenstärke ist gefragt. Für die VSG steht am Samstag das Kellederuell gegen Lahnstein an. In der Sporthalle der Offenen Schule Waldau findet das letzte Hinrundenspiel statt, bevor es in die Weihnachtspause geht. „Wenn es Letzter gegen Vorletzten heißt, ist keiner der Mannschaften klarer Favorit. Die Mannschaft, die ihre Nerven besser im Griff hat, wird diese Partie vermutlich gewinnen“, sagt Mittelblocker Alexander Trick.

Zwar liegt der Heimvorteil auf Seiten der Kasseler, allerdings findet das Spiel in einer ungewohnten Halle statt. Lahnstein weist aktuell zwei Siege und zwei Punkte mehr auf. „Wir können höchstwahrscheinlich komplett antreten. Jeder Spieler ist jetzt gefragt für die Mannschaft sein Bestes zu geben. Wir hoffen auf Punkte, damit wir nicht auf dem letzten Tabellenplatz überwintern müssen“, sagt Trick. (zsa)