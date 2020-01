Standardformation des Rot-Weiss-Klub Kassel greift in der 2. Bundesliga wieder an

Tänzer präsentieren am Sonntag ihr Team

+ © Christian Bergmann Auf ein Neues: Die Standardformation des Kasseler Rot-Weiss Klubs unter anderen mit den Damen Anna Klier, Susanne Bathon und Ronja Kolle sowie den Herren Christian Bergmann und Max Bathon (von vorn). © Christian Bergmann

Es war ruhig geworden um die Standardformation des Rot-Weiss-Klub Kassel. Nach dem dritten Rang in der Regionalliga greifen die Tanzpaare um Trainer Burkhard Wagener in der kommenden Saison aber in der 2. Bundesliga wieder an. Sieben Mannschaften messen sich, los geht die Turniersaison schon am 11. Januar in Altenburg. Es folgen weitere Konkurrenzen am 18. Januar in Darmstadt, am 2. Februar in Rüsselsheim, am 29. Februar in Mainz und am 8. März in Nürnberg.