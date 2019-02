SVH-Handballer in der Bezirksoberliga gegen HSG Zwehren/Kassel  gefordert

Erfreuliche Nachrichten kamen in den letzten Jahren selten von ihnen. Doch diesmal ließen es die Handballer der SVH Kassel krachen. Mit ihrem 28:25-Erfolg beim TSV Korbach sorgten sie in der Bezirksoberliga für einen Paukenschlag.

Die Waldecker waren als Spitzenreiter verlustpunktfrei. Doch die Harleshäuser waren entschlossen, ihre minimale Chance zu nutzen. Zum Einsatz kamen zudem fünf von Iljo Duketis trainierte A-Jugendliche. Christian Paschenko, Nicolas Kramer, Tom Stelter, Luca Bartheld und Mickey Baumgärtel fügten sich prächtig ein. Bester Werfer war Routinier Andre Körber (7).

Lief in Korbach anfangs noch alles scheinbar wie erwartet, so drehte die SVH die Partie nach dem Wechsel. Als der Unerfahrenheit geschuldete Fehler den vom ehemaligen Zwehrener Harald Meißner trainierten TSV in der Schlussphase noch einmal herankommen ließen, brachte der große Zusammenhalt schließlich doch den Sieg. Womit die SVH der mit Korbach um den Titel kämpfenden TG Wehlheiden einen großen Gefallen tat.

Aber sind die traditionsreichen Harleshäuser auch über diesen Erfolg hinaus nach den Wirren der zurückliegenden Jahre insgesamt wieder im Aufwind? „Wir nehmen jeden kleinen Schritt gern mit, denken im Verein gemeinsam und entwickeln Zusammenhalt. Es passt“, sagt Trainer Thomas Seiler und blickt voraus: „Die Punkte aus Korbach wollen wir nun vergolden.“

Zur üblichen Zeit (Samstag, 19 Uhr) an üblicher Stätte (Sporthalle Harleshausen) erwartet die SVH den Lokalrivalen und Tabellennachbarn HSG Zwehren/Kassel.