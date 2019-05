Der Tabellendritte jubelt und darf aufsteigen

Kuriose Situation in der Kreisliga B (Gruppe 2). Weil die beiden Erstplatzierten nicht aufsteigen dürfen, freut sich der Dritte Fortuna Kassel II.

Es ist eine skurrile Situation. In der Fußball-Kreisliga-B (Gruppe 2) darf der Meister SVH Kassel II nicht aufsteigen. Auch nicht der Vizemeister TSV Oberzwehren II. Der lachende Dritte ist Fortuna Kassel II. Das Team schloss die Serie zwar nur auf dem dritten Rang ab, spielt in der nächsten Saison aber in der Kreisliga A. Was war denn da los?

Die SVH II feierte zwar die Meisterschaft, da die erste Mannschaft aber aus der Kreisoberliga in die A-Liga absteigt, darf die Reserve nicht aufsteigen. Nur in der niedrigsten Liga dürfen zwei Teams von einem Verein spielen, in allen anderen Klassen nicht.

Aber was ist mit dem Vizemeister? TSV Oberzwehren II. Der darf auch nicht. Warum? Im Oktober 2018 zog der Verein seine erste Mannschaft aus der Kreisoberliga zurück. Laut den Bestimmungen des Hessischen Fußball-Verbandes verliert damit die Reserve ihr Aufstiegsrecht. Theoretisch könnte sie sich ja mit Spielern aus der abgemeldeten ersten Mannschaft verstärken und damit für Wettbewerbsverzerrung sorgen.

Von dieser Situation profitiert der Dritte Fortuna II. Das freut Abteilungsleiter Uwe Rohde: „Dass wir Relegation spielen würden, war ja wegen der Oberzwehrener Situation klar. Natürlich nehmen wir die Herausforderung Kreisliga A mit unserer Mannschaft gern an.“

In der Relegation mit den Drittletzten der Kreisligen A tritt sogar der Tabellenfünfte Bosporus II an, denn der Vierte Kasseler SV II darf nicht aufsteigen. Warum? Na klar, die erste Mannschaft spielt in der A-Liga.