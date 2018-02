Talente im Kampf um DM-Titel

Willinger Biathlon-Treff ab Donnerstag

+ Medaillenkandidat: Tom Gombert aus Malsfeld-Dagobertshausen. Foto: pr

Willingen. Nach den Olympischen Winterspielen ist vor der Deutschen Meisterschaft: 200 Nachwuchs-Biathleten ermitteln vom Donnerstag bis zum Sonntag in Willingen ihre nationalen Titelträger in den Jugend-Konkurrenzen. Los geht es mit dem offiziellen Training am Donnerstag ab 8.45 Uhr. Erstmals richtig ernst wird es beim Einzel am Freitag. Die nächste Medaillenchance bietet sich im Sprint am Samstag, ehe die Staffeln am Sonntag den Abschluss bilden. Start ist jeweils um 10 Uhr.