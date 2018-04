Tennis: Deutschlands erste Inklusions-Mannschaft kommt aus Vellmar

Vellmar. Trainer Manfred Dockhorn und seine Mitstreiter haben die neue Wettspielordnung des Hessischen Tennis-Verbandes mit Leben gefüllt: Zur neuen Spielzeit wird der Verein Academy, Reha- und Gesundheitssport Obervellmar (Argo) in der Bezirksliga der Herren 30 eine Inklusions-Mannschaft mit zwei Rollstuhl-Fahrern stellen – als erster Klub in Deutschland.

Denn Tennisspieler mit und ohne Rollstuhl dürfen nun gleichberechtigt an allen Mannschaftswettbewerben teilnehmen. Wir waren beim Abschlusstraining vor Ort.

Sascha Haase stellt die Tasche mit dem Tennisschläger auf seinen Rollstuhl und schiebt ihn in die Halle. „An guten Tagen kann ich ein paar Meter laufen“, sagt der 38-Jährige, der vor gut einem Jahr angefangen hat, Tennis zu spielen. „Bei einem Schnupperkurs hatte ich sofort Spaß“, erinnert er sich. „Früher habe ich Tischtennis gespielt. Jetzt kann ich von meinem Ballgefühl profitieren.“ Auf Youtube studiert Haase die Techniken der besten Rollstuhlfahrer der Welt, wie des Franzosen Stéphane Houdet.

Dafür hat Friedhelm Meyer keine Zeit. Der 63-Jährige ist die ganze Woche beschäftigt: „Ich spiele auch noch Rollstuhl-Basketball, Volleyball und Tischtennis“, erzählt er. „Außerdem kegele ich und mache Blasrohrschießen.“ Das schöne beim Tennis sei, dass alle Muskelgruppen angesprochen werden. Für den Sport steigt der Baunataler in einen Rollstuhl mit negativem Sturz um, der deutlich wendiger ist als sein Alltagsgerät. Einstiegsmodelle gibt es ab 4000 Euro. Für den Einstieg kann man sich bei Argo auch erst einmal einen Sport-Rolli ausleihen.

+ Üben die Schlägerhaltung: Manfred Dockhorn (rechts) und Sascha Heese. © Andreas Fischer

Jochen Kleinfeld, Olaf Batsch, Jan Christoph Albrecht, Martin Masuch und das Trainer-Gespann Manfred und Norbert Dockhorn waren sofort begeistert von der Idee einer Inklusions-Mannschaft. „Ein Verein muss Vorreiter sein. Ich schätze, dass sich nun auch bald andere Vereine trauen werden, Inklusions-Mannschaften anzubieten“, sagt Batsch. In der Bezirksliga treten sieben Vierer-Teams in vier Einzeln und zwei Doppeln gegeneinander an. Die acht Team-Mitglieder werden sich in den Wettkämpfen abwechseln. „Aber sicher ist, dass jeder, der spielen will, auch spielen wird“, sagt Initiator Manfred Dockhorn. „Bei uns ist jeder willkommen“, lädt er weitere Tennis-Interessierte ein. „Egal, ob er im Rollstuhl sitzt oder ein anderes Handicap hat.“

Dass der Spaß am gemeinsamen Sport im Vordergrund steht, bestätigt sein Bruder Norbert Dockhorn. „Wir sind zwar auch ein bisschen ehrgeizig, aber der olympische Gedanke hat absoluten Vorrang“, sagt er. Die Fußgänger haben großen Respekt vor ihren gehandicapten Kameraden im Rollstuhl. „Wir haben uns alle schon mal in den Rolli gesetzt, um ein Gefühl dafür zu bekommen“, sagt Batsch.

Haase und Meyer wünschen sich, dass sie behandelt werden, wie die gehenden Tennisspieler auch. Die einzige Ausnahme, die für die Rollispieler gemacht wird: Vor dem Rückschlag darf der Ball zweimal auftippen. „Sascha nimmt bei seinen angeschnittenen Aufschlägen ja auch keine Rücksicht auf uns“, ruft Kleinfeld lachend rein. Die Stimmung im Team ist gut.

Nach zwei Stunden gemeinsamen Trainings fühlt sich Deutschlands erstes Inklusions-Tennisteam gut gerüstet für den ersten Wettkampf am 27. Mai ab 9 Uhr. Zuschauer sind stets herzlich willkommen in der Halle an der Nordstraße.

Von Carina Wagner