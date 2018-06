Tennis-Bezirksmeisterschaften in Baunatal: Armin Salehi triumphiert

Baunatal. Bei den Tennis-Bezirksmeisterschaften der Jugend in Baunatal gab es großen Sport - vor allem bei der U18.

Beide Sätze waren hart umkämpft – letztlich setzte sich Lokalmatador Armin Salehi von der SGT Baunatal 7:5, 6:4 im U18-Finale der Tennis-Bezirksjugendmeisterschaft gegen Enrico Hao Le (TC 31 Kassel) durch. Das Duell der beiden topgesetzten Akteure war der Höhepunkt bei den Titelkämpfen, an denen insgesamt fast 100 Jugendliche auf der Anlage der SGT Baunatal teilnahmen und sehenswerte Ballwechsel boten.

Bei den Juniorinnen U18 setzten sich mit Helena Plümacher (TC 31 Kassel) und Julia Wetzel (Baunatal) ebenfalls die beiden Favoritinnen bis zum Finale durch. Dies entschied Plümacher sicher in zwei Sätzen zu ihren Gunsten.

Ganz überlegen holte sich Matthev Zierenberg den Sieg in der U14, als ihm auch im Endspiel Fabian Salwiczek (beide TC 31) nicht gefährlich werden konnte. Zoe Ströh (TC 31) triumphierte in der U12, wobei überraschend Katrin Schwab (Baunatal) das Finale erreichte und nicht die an Position zwei gesetzte Elaph Kadhim.

Klare Favoritensiege feierten auch Vincent Simoens (KTC Bad Wilhelmshöhe gegen Theo Martin (TC 31) und Gabi Brown (Baunatal) gegen Laeticia Wessel (TC 31) in der U11. Bei den Juniorinnen U10 holte sich Maria Arnold ohne Satzverlust den Siegerpokal vor Viktoria Jadwiszczok (Baunatal). Den knappsten Turniersieg holte sich Philipp Horn (Witzenhausen) vor dem Überraschungsfinalisten Gero Noll (Bad Hersfeld).

+ Hoffnungsvolles Talent: Josef Ureche (Bad Sooden-Allendorf). © Wilfried Müller

Die größte Überraschung

In der am vergangenen Donnerstag vorgeschalteten U9 waren Viktoria Jadwiszczok (Baunatal) und Josef Ureche (Bad Sooden-Allendorf) erfolgreich. Dabei war der junge Kurstädter (Jahrgang 2010) die größte Überraschung dieser nordhessischen Meisterschaften. Josef, der erst seit einem Jahr Tennis spielt, begeisterte mit seiner Art, wie er sich auf dem Tennisplatz bewegt. Der Sohn eines Rumänen und einer Marokkanerin, der zurzeit von Alexander Orlob trainiert wird, steht in der Woche zwischen vier und fünf Mal auf dem Platz und hat viel Freude an diesem Sport. Direkt nach seinen fünf gewonnenen Matches (jeweils über eine halbe Stunde) am Donnerstag ging es mit der Familie zu den French Open nach Paris, um sich dort die ganz „Großen“ anzusehen. (wm)