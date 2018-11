„Essen macht glücklich“- Konstanzer Therapeut Kurt Mosetter über die richtige Ernährung beim Training

Kurt Mosetter gilt als Koryphäe unter den Sportmedizinern. Am Samstag wird er beim Inline Sport in Kassel referieren - und erklären, warum Sport nicht reicht, um gesund zu leben.

Den Profifußballer Timo Werner und RB Leipzig-Trainer Ralf Ragnick zieht es regelmäßig an den Bodensee. Der Grund dafür hat einen Namen: Kurt Mosetter. Der Konstanzer Therapeut gilt mit seiner selbst entwickelten Schmerztherapie als Koryphäe unter den Sportmedizinern. Am Samstag wird der 54-Jährige beim Inline Kongress in Kassel referieren. Fitnesstrainern, Freizeitsportlern und solchen, die es noch werden möchten, wird er dann erklären, inwiefern Essen glücklich machen kann.

Herr Mosetter, wie hängen Muskeltraining und Ernährung miteinander zusammen?

Kurt Mosetter: Ernährung und Training – das ist ein fantastisches Paar. Muskeltraining ist immer auch Gesundheitstraining. Und wer die Muskeln richtig trainieren will, der muss sich intelligent ernähren.

Sport treiben allein reicht also nicht?

Mosetter: Nein. Bei mir zu Hause fangen viele Männer in der Midlife-Crisis mit Radfahren an, übertreiben es dann aber und essen anschließend eine riesige Portion Spaghetti. Die Erfolge werden damit zunichte gemacht. Genauso wie mit einer unzureichenden Dehnung.

Intelligent ernähren – was bedeutet das konkret?

Mosetter: Intelligent bedeutet, sich so natürlich wie möglich zu ernähren, sprich: so gut es geht, auf unverarbeitete Lebensmittel zurückzugreifen. Statt Brot, Nudeln, Pizza, Pasta, Kuchen und Kartoffeln sind das zum Beispiel Schwarzer Reis, Ur-Roggen oder Ur-Dinkel, also gesunde Zucker. Dazu wertvolle Fette wie sie in Nüssen, Mandeln oder Avocado stecken. Sehr förderlich sind auch Omega-3-Fettsäuren, wie sie in Bio-Fisch, Bio-Fleisch, Bio-Schafs- und Ziegenkäse enthalten sind.

Welche Wirkung hat diese intelligente Ernährung?

Mosetter: Der Körper wird leistungsfähiger, wir schlafen besser und der Muskel wächst schneller, das Training zeigt also mehr Wirkung. Die richtigen Lebensmittel wirken außerdem antientzündlich auf den Körper, Krankheiten werden vorgebeugt und wir sind weniger anfällig für Infekte. Ein funktionierender Darm befördert außerdem die Bildung von Serotonin – was beruhigt, schmerzhemmend wirkt und glücklicher macht.

Was passiert, wenn ich mich unintelligent ernähre?

Mosetter: Falsche Ernährung kann zum Leistungsbremser werden. Das merkt man zum Beispiel daran, dass man abends sehr hungrig ist, in der Nacht eher schwitzt und sich morgens erschlagen fühlt. Auch lässt die Konzentrationsfähigkeit nach, man wird emotional dünnhäutiger und die Darmfunktion wird gestört. Der größte Feind für den Körper ist der Zucker – ganz egal, ob Industriezucker oder Fruchtzucker. Denn dieser „heimliche Killer“ bringt den Darm durcheinander. Zu viel Zucker im Blut und Gewebe führt dazu, dass Zucker und Eiweiße karamellisieren – so, als würde Milch anbrennen. Weniger Regenerations- und Beruhigungshormone wie Serotonin und Melatonin werden gebildet – dadurch wird der Schlaf schlechter und wir fühlen uns unausgeglichener.

Ist Zucker also komplett tabu?

Mosetter: Mit dem Zucker ist das so ähnlich wie mit Schnaps: Wenn ich die ganze Flasche trinke, wird es mir anschließend nicht besonders gut gehen. In kleinen Mengen aber ist alles erlaubt. Auch ich esse ab und zu ein Stück Schokolade, gönne mir mal ein Eis oder einen Cappucchino.

Dr. med Kurt Mosetter (54), geboren im Schwarzwald, ist Leiter des Zentrums für interdisziplinäre Therapie. Seit 2006 betreut er die Spieler des TSG 1899 Hoffenheim mit, seit 2010 den HSV Handball. Bis 2016 war er Mannschaftsarzt der amerikanischen Fußball-Nationalmannschaft, seit 2015 arbeitet er mit Ralf Rangnick und den Spieler von RB Leipzig.