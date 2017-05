Ticket zur WM schon gesichert

Triathlet Martin Huhndorf trotzt dem Wind auf Lanzarote und fährt nach Hawaii

+ Kampf dem Wind: Martin Huhndorf auf Lanzarote. Foto: privat/nh

Lanzarote. Der Saisonstart ist gelungen, die Perspektive verheißungsvoll: Triathlet Martin Huhndorf hat beim Ironman auf der spanischen Vulkaninsel Lanzarote auf Anhieb die Qualifikation für die Weltmeisterschaft am 14. Oktober auf Hawaii geschafft. „Keine Frage, diesen Startplatz nehme ich gern an“, berichtete der 39-Jährige aus dem Homberger Stadtteil Mardorf nach Rang zwei in der Altersklasse 40, Platz neun unter den 1600 Amateuren und Rang 25 in der Gesamtwertung in 9:41:15 Stunden.