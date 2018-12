Herbstmeister der Tischtennis-Oberliga: SVH Kassel schafft Hinrunde ohne Makel

Kassel. Rund zehn Jahre nach dem Zusammenschluss mit dem ESV Jahn Kassel und sieben Jahre nach dem letzten Abstieg aus der Regionalliga ist Tischtennis-Oberligist SVH Kassel heißester Kandidat für den Aufstieg.

Der Herbstmeister gab noch keinen Punkt ab und ist unsere Mannschaft in Zahlen.

7 Siege bei sieben Matches lautet die glänzende Bilanz des Doppels Michal Bankosz/Tom Schmidt. Für ihre Gegner gab es in dieser Serie absolut nichts zu holen. Lediglich drei Sätze gab das Duo ab.

8 Spieler, die meisten von ihnen schon lange im Klub, gingen für die Harleshäuser an die Tische. Die Positionen eins bis sechs bekleideten meist der Pole Michal Bankosz, Tom Schmidt, Niklas Hilgenberg, Noah Weber, Florian Bierwirth und Marco Hilgenberg. Ihr Durchschnittsalter liegt unter 23 Jahren. Als Ersatz kamen wenige Male Andrei Tsiarokhin und Dennis Tschunichin zum Einsatz.

10 Begegnungen absolvierte die SVH bisher in dieser Saison, zehnmal ging sie als Gewinner aus der Halle. In die Weihnachtspause geht der Spitzenreiter mit vier Punkten Vorsprung auf den nächsten Verfolger TV 1894 Braunfels.

12 Mannschaften stehen für die SVH im Ligenbetrieb. Sieben Seniorenteams gehen auf Punktejagd, dazu zwei Jugend- und drei Schülermannschaften. Herbstmeister wurden neben der Ersten auch die Dritte und Vierte, die Fünfte liegt punktgleich mit dem Herbstmeister auf Rang zwei.

28 Jahre alt ist Marco Hilgenberg. Er ist der Älteste im jungen Team. Dienstältester Harleshäuser ist der 19-jährige Tom Schmidt. Er spielt seit 2011 für den Klub.

40 Stunden pro Monat wendet Dieter Salmen im Ehrenamt für die Harleshäuser auf, um unter anderem die erste Mannschaft zu managen. Der Abteilungsleiter löste 2011 den im Frühjahr 2016 verstorbenen Heinz Rohm ab.

90 Spiele gewannen die Harleshäuser bei ihren Oberliga-Partien, nur 37-mal mussten sie ihren Gegnern zum Erfolg gratulieren. Die Siege fielen also meist deutlich aus. Am knappsten wurde es am ersten Spieltag. Mit dem TV 1880 Dreieichenhain hatten die Harleshäuser enorme Mühe, setzte sich aber nach 6:7-Rückstand immerhin noch 9:7 durch.

108 Punkte erkämpfte Florian Bierwirth mit bravouröser Leistung am Sonntag beim 9:4-Heimsieg über den TTC Elz. Das reichte, um seine beiden Kontrahenten in langen Fünf-Satz-Matches niederzuringen.

122 Tage noch müssen sich die Harleshäuser bis zum letzten Saisonspiel gedulden. Am 14. April 2019 empfangen sie zum Abschluss den Gießener SV. Spätestens dann sollen Meisterschaft und Aufstieg in die Regionalliga unter Dach und Fach gebracht werden. Am liebsten soll dies aber schon vorher geschehen – die Chancen stehen gut.

161 Minuten nur benötigte Harleshausen, um das Derby in Besse 9:2 zu gewinnen. Alle anderen Partien dauerten länger als drei Stunden. Die meiste Zeit nahm die Partie gegen Dreieichenhain in Anspruch. Erst nach vier Stunden und fünf Minuten stand der SVH-Sieg fest.

3000 Kilometer legen die Harleshäuser bei ihren Auswärtsfahrten in etwa zurück. Einzig zum Nachbarn TSV Besse ist der Weg mit 16 Kilometern nah. Am weitesten reisen musste die SVH 220 Kilometer zum TTC RW Biebrich.