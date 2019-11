SC Niestetal wieder chancenlos

Das im Rahmen der Veranstaltung „Niestetal spielt Tischtennis“ ausgetragene Damenspiel des SCN in der 3. Bundesliga sah den Gast aus Südhessen klar vorn.

3. Bundesliga: SC Niestetal - TSV Langstadt II 0:6. Ohne ihre verletzten Asse Emina Hadziahmetovic und Tetyana Maksimenko bekamen die Niestetalerinnen vor einer größeren Zuschauerkulisse die Gäste erwartungsgemäß nie in den Griff. Der allererste Satz der Veranstaltung ging gegen die fast noch im Schüleralter befindlichen Tsutsui/Jansen zwar an das Doppel Katharina Morbitzer/Julia Klee, doch dann übernahmen die Kontrahentinnen nach und nach die Initiative.

In den Einzeln wirbelten die Bundesranglistenspielerinnen Janina Kämmerer und Anne Bundesmann am oberen Paarkreuz gegen die chancenlosen Janina Ciepluch und Sarah Rau. Hoffnung verströmte im Anschluss die weiterhin formverbesserte Morbitzer, die Jansen in den Entscheidungssatz zwang, aber dort mit 3:11 unterlag. Niestetal bliebt damit als einziges Team ohne Punktgewinn auf dem letzten Platz.

Damen-Oberliga SV Ober-Kainsbach - Auedamm Kassel II 7:7 (32:26 Sätze).Nach zweieinhalbstündiger Anreise und einem 0:3-Rückstand durfte das Kasseler Quartett froh sein, über vier gewonnene Fünfsatzkrimis noch zu einem Remis zu kommen. Erfreulich zudem, dass Julia Ruhnau erstmals in dieser Saison wieder mitmischte.

Punkte: Julia Heidelbach (3), Lisa Herbach (2), Miriam Heidelbach, Ruhnau. zvz